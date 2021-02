"No se la pondré fácil a amigos ni enemigos”, advierte Sánchez Cordero

Aunque en dos ocasiones se ha rumorado la salida de la exministra, Olga Sánchez Cordero, de la secretaria de Gobernación, la funcionaria afirmó que ella seguirá trabajando. A pregunta expresa de la Silla Rota, sobre el tema, dijo:

-Se ha hablado en dos ocasiones de su relevo en el cargo secretaría…

-Pues mis adversarios, tanto internos como externos

-¿Tiene adversarios internos?, se le insistió

-Ahí te lo dejo...

Sánchez Cordero adelantó que el presidente López Obrador no le ha pedido en ningún momento dejar su cargo.

"No me ha propuesto nada, al contrario, siempre que le han preguntado dice que está muy contento conmigo. Mi relación con él es muy buena, yo quisiera dar resultados más rápido, pero a veces no se puede por situaciones ajenas a mi persona".

La exministra de la Corte señaló que a sus 72 años de edad y una operación de corazón abierto, se siente sana y con energía.

-¿Entonces no se la pondrá fácil a sus adversarios?

-No se las voy a poner fácil, advirtió. Seguiré haciendo mi trabajo, remató.

En cuanto al caso Florence Cassez, Cordero precisó que en su opinión, el operativo montado para difundir este caso por una televisora, es un montaje y enlistó varias razones, tales como contradicciones en las declaraciones, vestimenta de las supuestas víctimas, escenarios inmuebles, armar ordenadas y el informe policial entre otros.

"Por los delitos cometidos, Israel Vallarta no puede ser acogido por la ley de amnistía, pero ya son 14 años en prisión sin recibir una sentencia condenatoria o absolutoria. Si me preguntan, todo el análisis del caso Cassez es perfectamente aplicable al de Israel Vallarta. Fue un montaje, hay falsedad en todo, pruebas sembradas", resumió la funcionaria.

A pregunta expresa de la prensa, sobre la investigación de recursos financieros asignados desde Segob a empresas de Genaro García Luna, ex funcionario de seguridad detenido en Estados Unidos, la secretaria precisó que la dependencia a su cargo, está buscando la información requerida en los archivos correspondientes, aunque adelantó que por cuestiones legales, está se mantendrá en secrecia y solo se entregará a la autoridad correspondiente.

Respecto al caso Mario Villanueva, Sánchez Cordero explicó que este se encuentra en pausa por el período vacacional, y precisó que de ser favorable al ex gobernador, eso no significa quedar en libertad, pues sub sentencia seguiría pero en su domicilio.

En cuanto al tema de los cursos evangélicos que pudieran estar impartiendo a jóvenes becados, dijo, "una cosa es moralizar a los jóvenes y otra adoctrinar, y eso debe ser vicioso por el Estado. El estado laico sigue porque está plasmado en la Constitución", advirtió.

AJ