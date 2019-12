"No se la pondré fácil a amigos ni enemigos", advierte Sánchez Cordero

Aunque en dos ocasiones se ha rumorado la salida de la exministra, Olga Sánchez Cordero, de la secretaria de Gobernación, la funcionaria afirmó que ella seguirá trabajando. A pregunta expresa de la Silla Rota, sobre el tema, dijo:

-Se ha hablado en dos ocasiones de su relevo en el cargo secretaría...

-Pues mis adversarios, tanto internos como externos

-¿Tiene adversarios internos?, se le insistió

-Ahí te lo dejo...

Sánchez Cordero adelantó que el presidente López Obrador no le ha pedido en ningún momento dejar su cargo.

"No me ha propuesto nada, al contrario, siempre que le han preguntado dice que está muy contento conmigo. Mi relación con él es muy buena, yo quisiera dar resultados más rápido, pero a veces no se puede por situaciones ajenas a mi persona".

La exministra de la Corte señaló que a sus 72 años de edad y una operación de corazón abierto, se siente sana y con energía.

-¿Entonces no se la pondrá fácil a sus adversarios?

-No se las voy a poner fácil, advirtió. Seguiré haciendo mi trabajo, remató.