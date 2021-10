"No se enojen, mejor resuelvan", AMLO revira a la OMS

Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), respondió al ultimátum que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo al organismo sobre la aprobación de la vacuna contra la covid-19 desarrollada en Rusia, la Sputnik V.

"Pueden enviar a sus expertos", dijo Adhanom este jueves y agregó: "En lugar de que el presidente esté planteando estos problemas sin contacto alguno con nuestros expertos, es mejor dejar que los expertos discutan entre ellos".

Información de El Universal señala que ante las insinuaciones de que la aprobación de vacunas se basa en cuestiones políticas, el director de la OMS aseveró tajantemente que "usamos datos, evidencia y principios, nada más. Y las recomendaciones finales provienen de expertos con las habilidades y experiencia adecuadas, por lo que siempre usamos evidencia y ciencia. Así que eso es lo que me gustaría asegurarle a su Excelencia".

El martes 19 de octubre, el presidente de México se lanzó en contra de la OMS por tardarse en aprobar las vacunas Sputnik-V y CanSino contra la covid-19. Consideró que el organismo actúa con desidia e ineficiencia.

López Obrador comentó que enviaría una carta al organismo internacional para urgir a avalar en un plazo de 72 horas las vacunas Sputnik-V y CanSino.

AMLO REVIRA A LA OMS EN LA MAÑANERA

El presidente López Obrador exigió de nuevo a la OMS que certifique pronto las vacunas anticovid todavía no aceptadas por el organismo pero que ya se han aplicado "masivamente".

En conferencia mañanera, el mandatario insistió en que la OMS debe aprobar las vacunas restantes, como la rusa Sputnik V, que ya ha sido aplicada a millones de personas.

"Ya le envié un oficio y no me mandan lo que estamos pidiendo, no deberían enojarse, deberían apurarse y resolver, y eso es lo que les pido en la carta, ya resuelvan porque son millones de personas que hay sido vacunadas y ahora resulta que la OMS no ha dado su visto bueno a las vacunas, además vacunas que han demostrado en los hechos que ayudan y protegen", lanzó.

Dijo que es "increíble" que se apliquen vacunas " masivamente" sin que "tengan un reconocimiento" de la OMS.

Y se preguntó: "¿cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar el registro o no otorgarlo?".

Destacó que muchas personas trabajan y deben viajar a Estados Unidos, y no pueden entrar porque solo pueden ingresar con vacunas certificadas por la OMS.

"¿No pueden ellos (la OMS) hacer una denuncia pública contra una farmacéutica, contra un país?", apuntó en el caso de que no se hayan mandado "todos los protocolos y pruebas" pertinentes para la certificación de las vacunas.

"Deberían de apurarse y resolver. Esto es lo que yo respetuosamente les planteo y es lo que yo les digo en la carta", enfatizó.

