Sólo habrá "tratamiento empírico" para casos leves de influenza: Salud

Ahora que llegó la época de influenza, el Sector Salud aplicará la misma medida que para covid-19 y no realizará la prueba de diagnóstico a personas que tengan signos leves y sean pacientes ambulatorios, sólo se les dará "tratamiento empírico", así se explica en la guía que se elaboró para hacer frente a este padecimiento.

De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica para influenza estacional, existen dos tipos de prueba para detectar influenza tipo A/B, la primera es la de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), como la que se usa para covid-19, y también pruebas rápidas manuales o automatizadas con lectores digitales.

En la publicación se detalla que "De acuerdo a la IDSA y a los Lineamientos para la toma de muestra InDRE 2019, en pacientes ambulatorios con sospecha clínica de influenza puede omitirse la prueba de influenza e iniciar el tratamiento empírico, a menos que el estudio influya en el manejo del paciente".

Esto quiere decir que, igual que se ha hecho con la pandemia de coronavirus, sólo se tomará la prueba de diagnóstico de influenza a quienes sean considerados pacientes graves.

En este caso, "Se sugiere el uso de hisopo flexible de dacrón en la toma de muestras nasofaríngeas, para la detección de influenza A/B por métodos moleculares o antigénicos. Se sugiere usar el medio de transporte viral para la muestra que será sometida a la detección de ácidos nucleicos con PCR. La toma de muestra para el diagnóstico de influenza A/B debe realizarse de preferencia a las 72 horas de iniciado el cuadro clínico".

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE INFLUENZA QUE DEBEN CAUSAR ALARMA?

En la Guía se explica que las personas con peligro de complicaciones por influenza son los mismos grupos de riesgo que para covid-19: niños menores de cinco años; adultos mayores; personas con enfermedades crónicas como obesidad, diabetes e hipertensión; personas con inmunosupresión; embarazadas; niños y adolescentes que consumen aspirina o salicilatos; quienes padecen desórdenes sanguíneos, y los residentes de casas hogar, guarderías y otras estancias de cuidados crónicos.

Los síntomas principales que presenta una persona con influenza son fiebre, tos, síntomas respiratorios, dolor de cabeza y dolor muscular.

Sin embargo, este virus también se puede manifestar con fiebre idiopática, síntomas respiratorios sin fiebre, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, neumonía o exacerbación de otras enfermedades como asma.

De acuerdo con esta Guía elaborada por profesionales del Sector Salud, hay signos de advertencia que se deben considerar para buscar atención médica inmediata.

En los niños, por ejemplo, los síntomas que causan alarma son: problemas para respirar o respiración acelerada; labios o rostro en color azulado; que se expande la caja torácica al respirar; dolor de pecho; dolor muscular que causa que el menor no quiera caminar; deshidratación, si el niño no ha orinado en 8 horas o al llorar no tiene lágrimas; no interactúa cuando está despierto; tiene convulsiones; fiebre mayor a 40 grados, fiebre o tos que mejores pero reincide, y agravamiento de las enfermedades crónicas.

Mientras que en los adultos los síntomas de alarma son dificultad para respirar o falta de aire; dolor o presión constante en el pecho; mareos, confusión o dificultad para despertarse; convulsiones; no orinar; dolor muscular intenso; debilidad; fiebre o tos que mejora, pero reincide y agravamiento de las enfermedades crónicas.

(MJP)