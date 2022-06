"No resistiré, ni declinaré": Monreal sobre su búsqueda a la candidatura de 2024

Luego de que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aclarara que durante su carrera política nunca ha estado apadrinado por algún presidente o gobernador, envió un video donde afirma que no declinará.

A través de su cuenta de Twitter, Monreal les pidió a sus seguidores que no desmayen, pues él está acostumbrado a la adversidad como uno más de tantas y tantos mexicanos que han surgido de la cultura del esfuerzo.

Gracias a todas las personas por sus muestras de cariño y solidaridad en estos días. Quiero decirles que no se preocupen, estoy entusiasmado y contento de seguir luchando, porque nuestra filosofía es no rendirse y continuar la transformación que vive el país. pic.twitter.com/5W9EGhTHal — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 15, 2022

"Estoy preparado para enfrentar los grandes retos y desafíos del México moderno, creo en la reconciliación nacional, creo que podemos llegar al mismo puerto, al mismo destino con acuerdos y diálogo", dijo.

"Por eso reafirmo que no resistiré, no declinaré, ni me apartaré del propósito final que ustedes y yo nos estamos proponiendo, continuar con la transición política en México. Hagámoslo con alegría, en su momento lucharemos con entusiasmo, sosteniendo lo que es la esencia de Morena, sus pilares, la libertad, la dignidad y la democracia. Muchas gracias por todas sus muestras de afecto y cariño. Continuaremos trabajando por México", agregó.

Hay que recordar que fue el domingo cuando Ricardo Monreal; el líder nacional de Morena, Mario Delgado; el secretario de gobernación Adán López; la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; y el canciller, Marcelo Ebrard asistieron a un evento celebrado por Morena.

Dicho evento realizado en Toluca, Estado de México, fue considerado por Monreal "como un acto anticipado de campaña electoral", sin embargo, dejó en claro que denunciará ante el INE.

"Aunque es un acto anticipado de campaña electoral, no denunciaré ante INE. Jamás me confrontaré con mis compañeros de partido", subrayó Ricardo Monreal.

El evento al que asistieron dichos aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para el 2024, se denominó "Unidad y Movilización para que siga la Transformación".

"Fue un acto anticipado de campaña (electoral), que está prohibido por la Constitución y la ley", admitió Ricardo Monreal.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no habrá "tapados" ni "dedazo" para 2024 y llamó a Morena a invitar a Ricardo Monreal a los eventos masivos.

"Luego con mucha claridad he dicho no voy a manifestarme por ninguno, los que pertenecen a nuestro movimiento, al partido del que soy fundador, aunque ahora tengo licencia, todos son mis amigos, compañeros, los quiero mucho, y los considero capaces", afirmó.

"Entonces que no haya tapados, y que no haya dedazo, eso será importantísimo lograr eso, imagínense, cuántos años, décadas, siglos del tapado", comentó.

En su conferencia matutina, el ejecutivo federal aseguró que de su parte habrá una actitud de respeto con todos ellos.

"Ya lo he dicho, como una recomendación, si se ajustan a lo que establece el estatuto se puede resolver con una o con dos encuestas, que su hay 10 (aspirantes) porque no solo hay tres o cuatro, o cinco, van a salir y todos tienen derecho, se hace una encuesta y a esos 10 los tres mejores o los dos mejores, con el acuerdo. Y al que gane la encuesta es la que voy a apoyar, a una compañera o a un compañero", señaló.

"Nunca me ha apadrinado un presidente": Monreal

Ricardo Monreal sostuvo que a lo largo de su trayectoria política ningún presidente o gobernador lo ha apadrinado.

"Nunca he sido cobijado por la estructura del poder. A mí nunca me ha apadrinado un presidente, un gobernador o una estructura del partido, siempre he luchado en la adversidad, hoy no es la excepción", indicó.

En entrevista con Pedro Gamboa para MILENIO Televisión, Monreal recalcó que su lucha actual está en democratizar Morena, esto de cara al proceso electoral de 2024.

"De mi parte estoy luchando dentro de Morena, por la democratización del partido que yo fundé".