"No quiero estatuas ni calles con mi nombre", revela AMLO qué dice su testamento

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en su testamento estableció que no quiere que se le ponga su nombre a calles ni hospitales o que se construyan estatuas suyas.

"Sobre las estatuas, pues sólo las que tienen que ver con nuestra cultura, porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades.

"En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente", remarcó el presidente López Obrador en conferencia mañanera.

El mandatario aseguró que el mejor homenaje que puede recibir un dirigente político es que se siga su ejemplo sin necesidad de convertirlo en piedra.

"Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a un dirigente, incluso a héroes, heroínas, es siguiéndose su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra; lo más importante es eso", lanzó.

Por otra parte, López Obrador comentó que sí está de acuerdo en cambiar la estatua de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma por la de la cabeza de una mujer olmeca.

"Sí estoy de acuerdo con la cabeza de una mujer estilizada con rasgos olmecas que se va a instalar, que se va a poner donde estaba la Glorieta Colón, que se va a reubicar; en eso sí estoy totalmente de acuerdo.

"Porque a partir de la invasión, hace 500 años, se quiso ocultar el pasado artístico cultural de los pueblos originarios, las grandes culturas del México prehispánico y eso lo tenemos que exaltar", lanzó.

Ayer se dio a conocer por parte del escultor y artista visual Pedro Reyes cómo será la escultura de "Tlalli", obra que busca representar a las mujeres indígenas.





SOBRE EL AEROPUERTO FELIPE ÁNGELES





Por segundo día esta semana, el presidente López Obrador arremetió contra el periódico El Universal.

El mandatario mexicano dedicó buena parte de la mañanera para buscar desmentir, junto al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y el general Gustavo Ricardo Vallejo, encargado de la obra, la versión del reportaje de El Universal en el que se obreros denuncian moches de entre 20 y 30 por ciento de su sueldo para que les permitan seguir trabajando.

De acuerdo al gobierno federal, este 30 por ciento que se les retiene a los trabajadores del Aeropuerto tiene que ver con retención de impuestos.

El general Vallejo llamó a que si hay trabajadores o extrabajadores inconformes, deben denunciar mediante instancias legales para presentar pruebas y no mediante redes sociales, periódicos o de manera anónima.





