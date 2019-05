"No quieran jugar a las vencidas", advierte AMLO a farmacéuticas

MARILUZ ROLDÁN 03/05/2019 09:40 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- "Que no estén queriendo jugar a las vencidas", esa fue la recomendación que les dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a los miembros de la industria farmacéutica nacional en medio de las discrepancias que existen por la compra consolidada de medicamentos.

En la conferencia de esta mañana, el mandatario fue cuestionado sobre el desabasto de medicamentos antirretrovirales para personas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y declaró que se vieron en la necesidad de comprarle estas medicinas a uno de los tres proveedores que fueron vetados por su gobierno por presunta corrupción, ya que fueron las que más vendieron a la administración de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, la tensión entre la industria farmacéutica y el gobierno federal está latente debido a las nuevas reglas de la compra consolidada de medicamentos que está a cargo de la oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, porque ahora abrirá la licitación a nivel internacional.

Que no quieren vender los medicamentos, que porque quieren poner condiciones, yo los exhorto a los proveedores que actuemos con honestidad que no estén queriendo jugar a las vencidas, porque no van a faltar los medicamentos, los vamos a comprar en cualquier país del mundo", enfatizó López Obrador.

El Presidente reiteró también durante la conferencia: "Que mejor que se entienda que ya no vamos a permitir la corrupción".

El pasado 25 de abril se llevó a cabo en el Senado de la República una reunión a puerta cerrada entre representantes de la industria farmacéutica y de las Secretarías de Salud y Hacienda, así como miembros de la Comisión de Salud.

Sin embargo, después de tres horas de diálogo, Buenrostro Sánchez, quien está a cargo de las adquisiciones declaró a La Silla Rota: "Todavía no llegamos a nada. Son intercambios de puntos de vista, nada más", por lo que se prevé que continúen las negociaciones.

La industria farmacéutica manifestó su preocupación varias de las nuevas reglas de las compras, ya que ahora se abre la licitación al extranjero. Además, mencionaron que el plazo de entrega es muy corto, ya que el fallo de la licitación se dará en la primera quincena de junio y Hacienda planea que los medicamentos se entreguen a partir del 1 de julio.

