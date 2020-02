"No queremos que quiten el subsidio a Fucam; en otro lado nos van a matar"

La Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) indicó que continuará dando servicio gratuito a las mujeres con cáncer de mama que iniciaron su tratamiento antes del 31 de diciembre, luego de llegar a un acuerdo con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

"Como resultado del acercamiento con el Insabi, el día de ayer y gracias a su compromiso de reembolsar a la brevedad a Fucam los gastos pendientes por cubrir de tratamientos ya otorgados durante el último semestre de 2019, nos entusiasma comunicarles que podremos continuar brindando servicio gratuito a las personas que ya habían iniciado su tratamiento antes del 31 de diciembre con póliza vigente del Seguro Popular", destacó la organización en un comunicado.

Algunas horas antes, mujeres con cáncer de mama que son atendidas en esta institución se manifestaron en el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional y la sede del gobierno capitalino para exigir que continuara el subsidio para Fucam, ya que temen no poder seguir su tratamiento.

A Yahvé Hirata le detectaron cáncer en etapa 3, llegó a Fucam porque en Cancerología le daban su cita hasta 20 días después. Desde entonces fue atendida en esta organización, donde le brindaron todo el tratamiento incluso apoyo a comida.

Yahve Hirata, a la derecha

"No queremos que nos quiten el subsidio a Fucam porque ahí somos una familia y no queremos irnos a otra institución, no queremos irnos a otro lado porque ahí nos van a matar", destaca.

Sandra Vianey Benítez Venegas tiene 34 años, ella fue diagnosticada con cáncer de mama hormonal en mayo del año pasado, desde entonces ha recibido atención en Fucam. Ahora con estos cambios le preocupa no poder seguir con su tratamiento, ya que está en una etapa de vacunas con trastuzumab, le faltan siete de 19, cada una cuesta 45 mil pesos y la necesita cada 21 días, ayer le tocaba, pero en Fucam ya no se la pudieron proporcionar.

"Solamente queremos que se nos regrese el apoyo, somos muchas y la verdad es un lugar que te hace sentir viva y te sientes que tienes ilusión. Toda la gente debe saber que un tratamiento de cáncer es carísimo, para seguir viviendo es carísimo", enfatiza.

Sandra Vianey

Otra de las manifestantes es Sandra Castillo, quien a sus 28 años fue diagnosticada con fibroadenoma con degeneración mixoide, en Fucam le dijeron que necesitaba cirugía y quimioterapia, pero la intervención no la cubría el Seguro Popular.

"Empecé a ahorrar para mi cirugía, el día de ayer junté todo, iba a ir el lunes a pagar mi cirugía y ahora cómo le hago, ahora a esperar. Lo que me preocupa es perder la atención, porque donde quiera que nos manden nos van a dar la cita en un mes, dos meses y te van a pasar con un médico general, un ginecólogo, luego un oncólogo y va a ser un tiempo perdido", declara.

Sandra Castillo

Esta joven madre soltera de dos niños de seis y siete años no tiene más apoyo, por eso tardó seis meses en juntar los 10 mil pesos para su cirugía, pero teme que el costo del tratamiento aumente sin el subsidio del gobierno, por eso pide que le regresen los recursos a la organización para que ella pueda recibir su tratamiento.

AJ