“No queremos que haya una muerte por negligencia”, protesta familia de Cipriano

“Vinimos porque nos interesa la vida de mi papá y no queremos que haya una muerte por negligencia, no quiero que salgan con que mi padre murió o se complicaron las cosas”, enfatiza María de Jesús Bocanegra Arriaga, quien se manifestó frente al Hospital Regional Adolfo López Mateos del ISSSTE.

Un grupo de familiares y amigos de Cipriano Bocanegra Rodríguez, padre de María de Jesús, bloquearon avenida Universidad, afuera del Hospital del ISSSTE, para exigir que le hagan la intervención quirúrgica que necesita.

María de Jesús Bocanegra denuncia negligencias en la atención a su padre en el Hospital Adolfo López Mateos del @ISSSTE_mx pic.twitter.com/SQBBzQKrZB — La Silla Rota (@lasillarota) February 11, 2020

El pasado 3 de febrero su padre, de 63 años, sufrió una descarga eléctrica con cables de alta tensión por accidente. Sus brazos sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado y es necesario que se los amputen porque están en un alto grado de descomposición.

María de Jesús explica que debido a las enzimas y toxinas originadas por el estado de descomposición de los brazos, su papá está sufriendo de delirios y otras dificultades.

Desde el día del accidente Cipriano entró al hospital del ISSSTE y los médicos les dijeron que era necesario amputar ambas extremidades, pero el proceso se ha retrasado por más de una semana. Primero les indicaron que se retrasaría un poco para ver si se regeneraban los vasos sanguíneos.

“Desde su ingreso se ha manejado Información que no es clara y tanto traslados, oficios que me dicen que van a pasar, no los pasan”, denuncia María de Jesús.

Tras la protesta, fueron recibidos por el director del hospital, Valentín Herrera, y el subdirector Luis Castañón, quienes se comprometieron que mañana van a amputar ambos brazos a su padre a las 8:00 horas.

“Durante la conferencia, el comité de médicos, el director y el subdirector aceptaron que hubo una mala información y que hubo negligencia por parte de los doctores que atendieron a mi papá”, expresa.

Sin embargo, María de Jesús espera que esta vez sí cumplan su palabra, porque ayer le prometieron lo mismo y sólo llevaron a su papá a quirófano para hacerle un lavado quirúrgico.

"Sólo pido que cumplan sus derechos como derechohabiente, que la información sea clara, veraz y oportuna, que no haya más mentiras y que le den el trato a mi papá como se lo merece, como pensionado del gobierno de la Ciudad de México", destaca la joven.









(Luis Ramos)