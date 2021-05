"No queremos foto con usted, sólo apoyo", responden afectados de la L12 a AMLO

Familiares de los lesionados por el accidente en la Línea 12 del Metro le respondieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que tampoco quieren una fotografía con él, sólo piden que alguien del gobierno se acerque con ellos para que les garanticen el apoyo que requieren.

En la conferencia mañanera de este viernes el presidente López Obrador fue cuestionado sobre por qué no ha ido a Tláhuac o a los hospitales para apoyar a los familiares de las víctimas del accidente del Metro que dejó un saldo de 25 muertos y 88 lesionados, de los cuales 35 siguen hospitalizados.

El mandatario respondió que no ha ido con las víctimas "porque no es ese mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo".

Al respecto, familiares de personas que resultaron heridas en este hecho manifestaron que no es necesario que el presidente vaya a verlos personalmente, pero que sí envié a alguien que se ponga en contacto con ellos, porque hasta la fecha nadie del gobierno se ha acercado con ellos y les preocupa de qué manera los van a apoyar.

"Yo no quiero una foto con el presidente, la verdad. Yo sí estoy muy enojada con las autoridades, todos estamos indignados", expresó Fabiola Alvarado Hernández, hermana de Sergio René Alvarado Hernández, quien se encuentra internado en el Hospital General de Xoco.

"Mi hermano también mantiene familia y ahorita ni siquiera han venido a preguntar del gobierno nadie ha venido. No es tanto por el dinero, sino que nos vengan a oír a nosotros", enfatizó.

Fabiola explicó que los médicos les dieron buenas noticias sobre el estado de salud de su hermano, pues ya dejaron de sedarlo y están a la espera de ver cómo reacciona. Sergio va a necesitar también que le hagan varias operaciones, en las costillas y el brazo.

FAMILIARES DE LESIONADOS PIDEN QUE LES ASEGUREN EL APOYO

Víctor Manuel León, cuñado de Luis Alberto Arteaga, quien se encuentra hospitalizado en la Unidad Médica de Alta Especialidad "Dr. Victorio de la Fuente Narváez", en Magdalena de las Salinas, indicó que a su familiar lo operaron este jueves y lo reportan delicado, pero estable.

Sobre las declaraciones del presidente López Obrador, dijo que más bien deberían acercarse a ellos las autoridades del metro, porque son los responsables de la falla de esa estructura.

"Esperemos, con este gobierno que prometió tantas cosas, no se ha visto nada. Nosotros estamos abogando porque salga bien, por el trato que le vayan a dar después del hospital, porque saliendo el Seguro Social no se hace responsable de nada, entonces nos queremos acercarnos a las autoridades para que nos faciliten la ambulancia o el equipo que necesite para su rehabilitación", destacó.

"Yo no tengo nada en contra del señor presidente, pero si pienso que debería enviar a una persona de confianza y que podamos estar hablando con esa persona y nosotros poder hacer una entrevista con él", dijo Columba Alvarado Nieva, quien tiene a su hermano Benito internado en Magdalena de las Salinas, y a José en el Hospital del ISSSTE en Tláhuac.

A ambos los reportan como graves, Benito fue operado este viernes y será intervenido nuevamente el domingo. Mientras que a José no lo han podido ver y sólo les dan información vía telefónica.

MJP