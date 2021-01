No puedo tolerar que manchen mi nombre: Mireya Gally Jordá

"Me dolió, primero el tema de la discriminación, en donde antes que nada yo soy esposa de, antes que ser Mireya Gally. Segundo, no menos importante, el hecho de que hayan manchado mi nombre, yo llevo muchos años trabajando en Morelos, he ocupado muchos puestos directivos, en ningún lugar he tenido problema, he sido muy cercana con la gente que he laborado, he creado grandes amistades y el que mancharan mi nombre es algo que no puedo tolerar", enfatizó Mireya Gally Jordá, quien denuncia que fue víctima de difamación y de discriminación de parte del rector de El Colegio de Morelos.

Gally Jordá se ha dedicado a la academia y la investigación durante toda su vida, fue rectora de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos de 2014 a 2018, también trabajó en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la iniciativa privada.

El año pasado, Juan de Dios González Ibarra, rector de El Colegio de Morelos la contactó para invitarla a trabajar en la institución. El 17 de julio fue contratada como coordinadora administrativa, pero duró en el cargo sólo dos días, ya que fue despedida por información falsa que aparecía en Facebook sobre ella.

El lunes posterior a su contratación, llegó al colegio y no le permitieron ingresar a su oficina con la excusa de que estaban limpiando, fue entonces cuando Juan Manuel Ávila Silva, abogado general de El Colegio de Morelos, se acercó a ella y le dijo que lo acompañara a su oficina.

"Estando ahí me dijo que era imposible que yo pudiera seguir trabajando en El Colegio de Morelos porque había una nota en una red social en donde hablaban muy mal de mí y eso imposibilitaba el que yo siguiera trabajando ahí. En ese momento me solicitó que me quedara en un aula, no me encerró, pero sí me aislo de toda la comunidad y durante dos horas estuve esperando y llegó con el oficio en donde se revocaba mi nombramiento, pero la gran sorpresa fue que ese oficio venía acompañado con una carta por demás agresiva, discriminatoria. Finalmente me retiré, no tenía más que hacer.

"Pero la carta utiliza todas las palabras legales que pueden denostar a una persona sin ningún tipo de fundamento. Sí se basaron en una nota del Facebook, es una nota que sí aparece mi nombre; sin embargo es una nota en donde están haciendo alusión de un tema de movilidad y transporte, a mí me asocian como la esposa de, entonces por default me están discriminando, porque yo no soy yo por ser yo, sino porque soy la esposa de. La nota tampoco tiene ningún fundamento", destacó Gally Jordá.

"DIJERON QUE ERA PRÓFUGA DE LA JUSTICIA, EVIDENTEMENTE NO LO SOY"

En la nota publicada en Facebook se menciona que la Fiscalía Anticorrupción investiga a Gally Jordá por presuntamente haber cometido los delitos de uso indebido del servicio público y peculado agravado, e incluso se indica que se encontraba prófuga.

"Ahí hay un punto muy interesante, dice que soy prófuga de la justicia, evidentemente no era prófuga de la justicia, sino no me hubiera presentado a trabajar y no hubiera contestado siquiera el teléfono. Entonces para empezar, no soy prófuga de la justicia y no me dieron en ningún momento la oportunidad de poder demostrar que era una noticia falsa y poder dar los argumentos o las pruebas que fueran necesarias para demostrar que eso no tenía nada que ver conmigo", lamentó la académica.

Gally Jordá cree que la información de esa nota puede ser por un tema político entre administraciones, porque ella había colaborado en el gobierno anterior como rectora de la Universidad Politécnica. Aunque buscó en Facebook quién escribió esa nota sobre ella, no pudo dar con la persona.

PESE A DERECHOS HUMANOS, RECTOR SE NIEGA A DISCULPARSE PÚBLICAMENTE



"Llevo muchos años siendo profesionista, haciendo mi propia carrera, yo he tenido que salir al mundo laboral a enfrentarme a lo que se me ponía al frente, peleando, buscando, luchando, logrando, porque también tengo que decir, tengo grandes logros y lo he hecho por mí misma, más allá de mi situación sentimental", destacó Gally Jordá en entrevista con La Silla Rota.

La académica solicita que tanto el rector como el abogado general de El Colegio de Morelos le pidan una disculpa públicamente que limpie su prestigio, ya que la manera en la que la difamaron con la carta que le entregaron al despedirla, manchó su currículum que ha construido con esfuerzo.

Tras haber sufrido discriminación, acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, que tras investigar el hecho le dio la razón a Gally Jordá y emitió una recomendación al rector y al abogado.

En la recomendación le indicó al rector que "En un plazo de 30 días naturales, realice una disculpa pública a la ciudadana, en la que deberá reconocer las violaciones cometidas en su agravio, admitiendo que los hechos ocurridos, motivo de la presente queja, atentaron contra su dignidad, imagen propia, integridad psicológica, honra y reputación profesional".

Le recomendó que se reincorporara a la académica a su cargo y que se publicara el documento en las redes sociales del colegio para limpiar su nombre. Asimismo, se recomendó integrarla al registro estatal de víctimas para que se realice la reparación integral del daño.

Sin embargo, el rector González Ibarra rechazó la recomendación de la CDHM, bajo el argumento de que "no se acredita ningún acto discriminatorio en contra de la quejosa", esto a pesar de que la Comisión determinó que sí ocurrió.

"Ellos no niegan lo que yo dije, pero tampoco afirman que lo que ellos dijeron sea cierto. Finalmente la carta queda impune, ellos no tocan nada de la carta y todo lo que se dijo de mí, todos los insultos y todos los agravios se quedan tal cual los pusieron", lamentó.

SEÑALA QUE VIVIÓ VIOLENCIA DE GÉNERO PORQUE LA TRATARON COMO "LA ESPOSA DE"

Para Gally Jordá se trata de un caso de discriminación y de violencia de género, porque aunque en ningún momento dijeron que la removieron del cargo por ser mujer, en los hechos se le consideró como "la esposa de" y no se tomó en cuenta su capacidad ni su carrera profesional.

"Finalmente no soy la única persona ni la única mujer que está en esta situación y creo que debemos continuar en esta línea, no es fácil, hay que ser constantes en el proceso, hay que tener las ideas muy claras de lo que se está persiguiendo y hay que pedir justicia y que se aclaren todas estas cosas que en actos de soberbia y prepotencia se manejan con una libertad impresionante.

"En materia de mujeres creo que se ha avanzado mucho, pero ahora me queda claro, y lo estoy viviendo en carne propia, que todavía tenemos mucho que hacer y tenemos que seguir aportando y trabajando en esta línea", manifestó Gally Jordá.









