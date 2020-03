No puedo ponerme en cuarentena, debo atender el país: AMLO

Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó que no se aislará durante la contingencia por el coronavirus, pues tengo que atender la emergencia.

Debido a que está al servicio de la ciudadanía, dijo, ''no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar''. Además, comentó que se trata de una situación controlada y no hay desbordamiento de la epidemia.

"Yo estoy cumpliendo con el protocolo de la Secretaría de Salud y desde luego exhorto a toda la población a que acatemos las disposiciones, nos conviene, hasta ahora hay una situación controlada, no hay ningún desbordamiento del coronavirus.

#PorLaMañanera "Yo no me puedo poner en cuarentena, como los médicos, los de la guardia nacional, los de la marina, nos tenemos que quedar; al sector privado se le pidió que los adultos mayores contaran con permiso con goce de sueldo, hasta el 19 de abril" asegura @lopezobrador_ pic.twitter.com/SvN7lKjuII — La Silla Rota (@lasillarota) March 27, 2020

"Yo no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar, como también los médicos, los integrantes del Ejército, de la Marina, los que abastecen el agua que consumimos, en fin, nos tenemos que quedar cumpliendo con las recomendaciones", afirmó el mandatario.

#PorLaMañanera @lopezobrador_ habla sobre el protocolo de la @SSaludCdMx "por el momento tenemos una situación controlada, no tenemos ningún desbordamiento en #coronavirus; esto es por las medidas aplicadas desde hace 3 meses, antes que ningún otro país" asegura el presidente pic.twitter.com/nVrr1oxAkL — La Silla Rota (@lasillarota) March 27, 2020

López Obrador señaló que está trabajando todos los días, incluso un poco más que antes por la emergencia sanitaria y que diariamente en la reunión de seguridad que realiza antes de sus conferencias se dedica 50 minutos para atender el problema del coronavirus.

Con información de Milenio

(Karla Alva)