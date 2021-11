"No puedo creer que mi obesidad sea una enfermedad"

Enrique se muestra incrédulo al decir que la obesidad no puede ser una enfermedad. Sin embargo, cuenta que ya van tres veces que "recae con el nutriólogo" en consultas virtuales debido a la pandemia:

"No puedo creer que la obesidad es una enfermedad, no estoy enfermo y le he dicho a mi pareja que más bien necesito unas pastillas para la ansiedad pero dice que es peligroso aunque una vecina bajó muchísimo de peso y otra señora del trabajo. Hago lo que me dicen, me meto a esas consultas virtuales y te explican; te dicen qué comer y qué no pero nunca me han sabido responder por qué desde los 18 años no he bajado de peso y sigo subiendo", comenta a Sumédico.com.

Nueve de cada 10 mexicanos tendrán algún grado de sobrepeso u obesidad para 2050, por lo que es fundamental atender esta enfermedad de manera integral, advirtieron expertos.

"Actualmente, en México 7 de cada 1 personas tienen sobrepeso u obesidad y se estima que la tendencia seguirá en aumento, pues para 2050 el 88 % de la población mexicana tendrá alguna de estas dos condiciones", señaló en conferencia de prensa la endocrinóloga Emma Chávez Manzanera.

La también coordinadora de la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" explicó que la obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial.

"Por ello el abordaje de este padecimiento debe ser integral", indicó la experta.

Con apenas 32 años de edad, el joven Enrique no parece sentirse preocupado por el exceso de peso:

"En la familia hay muchos gorditos, yo tuve que ir al doctor porque me dijeron que se me estaban subiendo los triglicéridos, me hice unos estudios y me asusté, por eso, pero en la familia somos así y todos han vivido muchos años. Inclusive ahorita con covid, unos tíos quisieron bajar de peso y pues bajaron poquito y se fueron a vacunar. Si antes no podía hacer ejercicio, ahora es más complicado".

¿QUÉ ES LA OBESIDAD?

La obesidad es una enfermedad crónica, recidivante y progresiva con la que viven 800 millones de personas en todo el mundo y que aumenta rápidamente en los países con ingresos bajos y medios.

Obesidad en cifras

En México, las cifras de la la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018 relativas al sobrepeso y la obesidad de la población mexicana en 2018 indican que el 22% de las niñas y los niños menores de 5 años están en riesgo de padecer sobrepeso.

Para ese año el 18% de las niñas y los niños de entre 5 y 11 años tenían sobrepeso; en aquellos que viven en el ámbito rural el porcentaje es de 17 por ciento. El Instituto advierte que el peso corporal aumenta conforme incrementa la edad.

En este sentido, cabe señalar que el 21% de los adolescentes y jóvenes hombres y el 27% de las mujeres de 12 a 19 años tienen sobrepeso.

Y la cifra aumenta: en la población de 20 años o más, los hombres (42%) reportan una prevalencia más alta que las mujeres (37 por ciento), pero en ambos género la cifra es mayor respecto de la infancia y la adolescencia.

El grupo de edad que concentra mayores niveles de obesidad es el de las personas que tienen entre 30 y 59 años. El 35% de los hombres y el 46% de las mujeres en ese rango de edad tienen obesidad; es decir: uno de cada tres hombres y poco menos de la mitad de las mujeres.

EL COSTO DE LA OBESIDAD

La Federación Mundial de Obesidad (WOF, por sus siglas en inglés) y RTI Internacional -instituto de investigación independiente-, y sin fines de lucro, realizaron un estudio piloto que fue publicado en la revista BMJ Global Health, en el cual se estima que el impacto económico de la obesidad en México durante 2019 fue del 2.1% del PIB anual y se proyecta que podría incrementar hasta en un 4.67% para el 2060 si no se toman medidas urgentes en todos los niveles de la sociedad.

El estudio piloto, que se llevó a cabo en ocho países en 2019, descubrió que un índice de masa corporal (IMC) elevado tuvo gran impacto económico. Los resultados fueron calculados tomando en cuenta los costos directos, como los de atención a la salud y los asociados al desplazamiento para buscar asistencia, así como los costos indirectos relacionados con la mortalidad prematura y el ausentismo laboral. Se comprobó que los costos indirectos representan el 65% del impacto total.

OBESIDAD EN LA PANDEMIA: LA DOBLE EPIDEMIA

Al respecto, en entrevista con sumédico.com, la doctora Marcela Rodríguez, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) refiere que la situación de la obesidad en la pandemia recalcó el problema de salud pública que ya existe respecto a la obesidad:

"De por sí era bastante apremiante y con urgencia de tomar medidas y se vio ante esta pandemia que podía ser uno de los factores que hacia más susceptibles a las personas para desarrollar complicaciones".

La doctora recuerda como al principio de la pandemia de covid-19 una de las mayores preocupaciones fue la relación entre la obesidad y covid:

"Se comenzó a ver que la covid afectaba más a personas frágiles, de la tercera edad o con obesidad. La obesidad llegó a mostrar una cara de la salud pública en dónde personas más jóvenes ya pueden tener riesgos y afectar la salud en distintas formas y que todo predispone a malos resultados".

La doctora advierte además los siguientes riesgos asociados con el exceso de peso corporal:

1. Mayor inflamación

2. Más enfermedades crónicas como la hipertensión

Obesidad no se diagnostica realmente en México





Actualmente, la doctora Rodríguez trabaja en un estudio próximo a publicarse que reflexiona acerca de la obesidad y cómo en México no es diagnosticada realmente:

"En nuestro país y en muchos otros lugares del mundo se ve como un problema cosmético y que se cura con dejar de comer ciertos alimentos que nosotros nos reiríamos si se le dice esto a personas con cáncer o diabetes. Es una enfermedad muy mal entendida y reconocida en todo el mundo y se debe fomentar que se diagnostique y trate como una enfermedad".

Además de lo anterior, la doctora reconoce las dificultades en el tratamiento de la obesidad, comparado con otras enfermedades:

"Yo sé que todas las enfermedades crónicas e infecciosas tienen sus problemas pero la obesidad está más atrás porque ni siquiera se diagnostica pues lo que escuchamos en la radio y en promoción de la salud es que la obesidad es algo que se quita por decisión propia y que la gente no debe tener una valoración como en otras enfermedades. Estamos hablando de un problema muy grave".