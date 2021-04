No protegemos a delincuentes: AMLO sobre caso de diputado Saúl Huerta

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no protege a delincuentes, ya que los delitos deben ser castigados, al ser cuestionado sobre el caso del diputado federal por Morena, Saúl Huerta, quien es acusado de abuso sexual contra menores y quien podría perder el fuero este mismo miércoles.

En conferencia mañanera, López Obrador señaló que ya había dicho que este tipo de casos "deben ser castigados, sea quien sea".

"Nosotros no protegemos a delincuentes, el presidente de México no establece relaciones de complicidad con nadie, y el presidente sólo tiene un amo: el pueblo de México. Por eso podemos enfrentar a las mafias de poder, la delincuencia organizada y de cuello blanco", expuso.

FISCALÍA CAPITALINA PRESENTA SOLICITUD DE DESAFUERO CONTRA SAÚL HUERTA

La Fiscalía General de la Ciudad de México presentó la solicitud de desafuero del diputado morenista Saúl Huerta, acusado de abuso sexual en contra de un menor.

Laura Borbolla, coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía de Justicia capitalina, entregó solicitud de desafuero ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos en Cámara de Diputados.

Este lunes, Ernestina Godoy, fiscal capitalina, aseguró que pedirá a la Cámara de Diputados el desafuero del diputado Saúl Huerta Corona, quien es investigado por abuso sexual a un menor de edad.

En conferencia de prensa, Godoy dijo que el joven que fue víctima del delito se encuentra en resguardo de la Fiscalía y que este lunes se cierra la primera parte de la investigación sobre el legislador.

El 21 de abril, Huerta Corona fue detenido en un hotel de la colonia Juárez al ser señalado por el probable abuso sexual de un menor de 15 años, no obstante, fue dejado en libertad por su fuero constitucional.

RETIRAN DERECHOS "TEMPORALMENTE"

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió este lunes los derechos partidistas de Saúl Huerta, el diputado acusado de presunto abuso sexual a un menor en un hotel de la colonia Juárez, en la Ciudad de México.

El partido aclaró que la suspensión del legislador es de carácter "temporal" hasta que se emita la resolución definitiva correspondiente al expediente CNHJ-CM-1122/2021, que se abrió este 25 de abril.

Este domingo, el Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados decidió, por mayoría de votos, separar al legislador Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra menores de edad.

Ignacio Mier Velazco, líder de la fracción parlamentaria en San Lázaro, informó que este lunes se notificaría la decisión a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Por la tarde, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de dicho partido, suspender de forma inmediata el ejercicio de los derechos políticos a Saúl Huerta hasta que se aclare su situación legal, luego de las acusaciones de abuso sexual en su contra.

El líder morenista solicitó a las autoridades correspondientes actuar con celeridad, transparencia e imparcialidad en el proceso que involucra al diputado Saúl Huerta.

Este sábado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia aprobó solicitar al coordinador de diputados de Morena que separe inmediatamente a Saúl Huerta en un plazo no mayor a 3 días hábiles.

SEGUNDA DENUNCIA

Durante la conferencia de prensa de este sábado, Sheinbaum señaló que "fue precisamente el tema del fuero lo que evitó que fuera presentado directamente al juez".

"Está trabajando la Fiscalía de manera muy profesional, porque no debe haber impunidad bajo ningún motivo, ni en este ni en ningún caso, pero en particular en este no puede haber impunidad", agregó.

Además señaló que la fiscal, Ernestina Godoy, fue muy enfática al señalar que no habrá impunidad en el caso solo por ser diputado.

La noticia se da a la par del informe de la Fiscalía capitalina sobre una segunda denuncia por parte de otro menor de edad.

A través de un comunicado, la Fiscalía notificó que este viernes 23 de abril acudió a denunciar acompañado de su familia.