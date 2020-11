No preocupan a empresarios sanciones por outsourcing: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, aseguró que no preocupan las sanciones que plantea la nueva iniciativa sobre outsourcing que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, en tanto, se respete la ley.

"Yo siempre he dicho que las personas que cumplen y cumplimos con la ley no se tienen que preocupar por las sanciones. Sabemos que hay sanciones terribles que pudiera llevar a las personas hasta cadena perpetua y no nos preocupamos de eso porque al final el 99.99 por ciento cumplimos con lo que nos corresponde y no amanecemos pensando en las sanciones", dijo el líder empresario en presencia de López Obrador, durante la conferencia mañanera de este lunes.

Salazar Lomelín precisó que lo realmente preocupante son las causas que pueden llevar a una sanción. Sin embargo, aseguró que los empresarios serán los primeros en pedir castigo para los responsables de no cumplir con la ley de subcontratación.

"Nosotros las hemos explicado y es parte de lo que intentamos que quede clarísimo, para que nadie sea sujeto de un abuso en el futuro, ni de una interpretación inadecuada de sus acciones.

"De lo que nos tenemos que asegurar es qué detona una determinada función y si alguien no cumple con la ley nosotros somos los primeros en pedir que la persona sea castigada porque nos afecta a todos, nos afecta a la sociedad en su conjunto", lanzó.

Destacó que a las compañías les interesa seguir contando con flexibilidad, tener competitividad, modificar nuestras estructuras de trabajo de acuerdo con la oferta y la demanda.

"Siempre estaremos en contra de la ilegalidad y de una empresa que abuse de las libertades del país", aseguró.

LA REFORMA CONTRA EL OUTSOURCING

Hace algunas semanas, el presidente López Obrador señaló que el outsourcing "se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y afecta a los trabajadores" y pidió la aprobación de la reforma "lo más pronto posible".

"Esas reformas que hicieron (para permitir el outsourcing) tenían como fundamento el que de esa manera se ayudaba a la empresa para que no se dedicara a hacer trámites administrativos, para que pudiera tener un contrato con una empresa que les administrara los pagos a los trabajadores, el pago al seguro social, al Infonavit. ¿Qué sucedió? Que abusaron", remarcó.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA?

La propuesta de reforma consiste en la regulación de tres figuras. La primera es la subcontratación de personal, que consiste en que una persona proporcione trabajadores propios en beneficio de otra.

La segunda son los servicios especializados que no formen parte del objeto social, los cuales requerirán una autorización de la Secretaría del Trabajo y formarán parte de un padrón público.

La tercera se trata de agentes de colocación, que podrán intervenir en el proceso de reclutamiento, entrenamiento, capacitación, pero el intermediario no se considerará patrón.

A las empresas que incumplan con lo establecido, se les procesará por el delito de defraudación fiscal, no se les permitirá deducir impuestos y se impondrán multas a quienes incumplan.

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, alertó que las empresas inscriben al IMSS a los trabajadores pero por debajo de lo que realmente perciben en su salario, por lo que "hay afectaciones en sus fondos de vivienda, liquidaciones, indemnizaciones, licencias de maternidad o incapacidad. Hay simulación en quién es el verdadero patrón y una afectación a la antigüedad".

Con la reforma se modifican las siguientes leyes: Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Código Fiscal, Ley del ISR y Ley del IVA.

(Luis Ramos)