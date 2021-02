No polarice, sin estrategia no hay resultados: gobernadores de AN a AMLO

Los gobernadores del PAN acusaron al gobierno federal de buscar transferir a los estados la responsabilidad del fracaso en materia de seguridad.

En comunicado, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) afirmó que es inadmisible que el tema que más lastima y preocupa a las familias mexicanas, la inseguridad, de nueva cuenta se politice, y apenas a un año de ejercicio de gobierno se abandone el propósito de hacer del reto de la seguridad pública una zona de neutralidad política.

“No por mucho madrugar amanece más temprano, ni se obtienen mejores resultados. Así lo confirma el número de víctimas que se incrementó respecto al año anterior”, lanzaron los mandatarios panistas.

Remarcaron que el tema de la seguridad no está relacionado con horarios de reuniones sino con políticas públicas que deben derivar de una estrategia.

Agregaron que no existe una estrategia federal para combatir los delitos de competencia federal, las políticas son huecas y los resultados son nulos.

“Es 2019, el más violento registrado en la historia del país. Los estados trabajamos permanentemente en labores de seguridad pública y procuración de justicia”, lanzaron.

Añadieron que la mayoría de las víctimas que se reportan en las entidades federativas son de delitos federales: crimen organizado, narcotráfico, huachicol, tráfico de armas, tráfico de personas y contrabando.

Subrayaron que la ola de violencia proviene de una disputa de grupos criminales que cometen delitos federales.

“Quien tiene la facultad, responsabilidad, recursos económicos, tecnología y equipos de inteligencia para enfrentarlos, es la federación, no los estados. Insistimos, si no hay estrategia, no hay resultados”, apuntaron.

Y AMLO LES RESPONDE

El presidente López Obrador manifestó que los datos que reveló sobre las asistencias de gobernadores a las reuniones de seguridad, no buscaban perjudicar a nadie sino transparentar información.

“Los gobiernos son autónomos, son soberanos los estados, nada más es transparentar la información, no ocultar nada, es quién es quién o cómo estamos, decir la verdad sin ánimo de perjudicar a nadie, sino que quienes mandan, que son los ciudadanos, sepan, que hay transparencia”, detalló.

Afirmó que los gobernadores son libres de asistir a las reuniones, pues cada administración estatal es autónoma.

“Siento que el que se levanta temprano tiene una ventaja, porque los pedacitos de suerte se reparten temprano y el que no se levanta pues ya no alcanza boleto”, comentó.

Descartó tener la intención de politizar el asunto de seguridad, como lo acusaron los gobernadores panistas.

