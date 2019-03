No podemos ser bravucones con Trump: Seade

JORGE RAMOS PÉREZ 05/03/2019 10:23 p.m.

La relación con Estados Unidos no puede ser de bravucones, sentencia Jesús Seade, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte.

En entrevista con LA SILLA ROTA, el experimentado diplomático y negociador alerta que derivado del TMEC, el tratado comercial que se pactó a finales del sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, se corre riesgo de que haya un aumento en el precio de las medicinas, por lo que plantea tomar medidas para evitar un golpe al pueblo.

Reconoce que los vínculos con Estados Unidos y con Canadá han sido históricamente estrechos o conflictivos.

"Muy estrecho en lo comercial o conflictivo en temas como drogas, armas, lavado de dinero, migración. Conflictiva o estrecha y tenemos que construir una relación un poco más amplia, más saludable", esboza.

Por ejemplo, dice que se trabaja en lo académico o "como ahora que estamos creando un foro de comunicación entre pueblos originarios y es muy bonito. Debemos tratar de que la relación tenga más carnita, más amistad y no solamente lidiar con problemas, tratado comercial o ir de compras".

- ¿Cómo se siente después de esta negociación tan dura con el TLCAN, qué le dejó esa experiencia y esa amistad con personajes cercanos con Donald Trump?

Más que amistad, son personas que tienen un kilometraje como negociadores, son gente con quienes negocié una gran disputa comercial en la cual el negociador principal estaba en Estados Unidos y tuve el honor de ganarles una disputa, pero fue en buena lid y nació un respeto de que una persona es honesta y competente, o lo que sea.

"Cuando negocias es muy importante no caer en situaciones de desconfianza, no puedes ser ni agachón ni tramposo. Tienes que negociar con claridad y diciendo cuáles son los hechos. Por otro lado, tratar de entender la necesidad de tu contraparte para encontrar caminos y salidas.

- Pero Donald Trump es un personaje que busca que su adversario en la negociación sea precisamente agachón...

Yo no sé qué es lo que él busque, pero yo no negocié con él mayor cosa, tuve dos reuniones en las cuales tuve un rato de conversar. El negociador de Donald Trump, que tiene mucho de la misma mentalidad en cuanto a la necesidad de repatriar la industria...

- Robert Lighthizer...

Lighthizer, sí, y tiene mucha afinidad con Trump, más allá de la autoridad. Su visión del mundo es un poco nacionalista, pero es muy competente. Es un abogado de primerísima, un gran negociador y en Estados Unidos se le respeta enormemente. Es un tipo limpio, abierto y llega a negociar con él y gracias a ello pudimos desentrampar las negociaciones que estaban totalmente inmovilizadas. Nos quedaban siete semanas antes del cierre legal y pasaban dos, tres semanas y no era notable el avance. Y de pronto es necesario decir "vamos a hablar claro" y ver cuál es el problema de cada quién y darle la vuelta.

- Pero también hubo momentos en los que uno pudiera pensar que todo era crispación, viéndose con "ojos de pistola", pero en el cuarto ustedes estaban viendo el beisbol...

Sí hay momentos duros en los que la piel se pone roja y casi morada. Y tienes que calmarte y conservar el talante, respirar profundo y volver a avanzar. Pasas a otros momentos y pasas a la camaradería. Es un momento muy difícil. Imagínate en cualquier relación intensa, con un examinador, con una novia, relaciones intensas que usualmente piensas que vas a tener una hora de esa situación en examen.

Aquí es una relación muy intensa, de enganche emocional total, y puede durar un día o durante semanas. Sí tienes que tener mucho talante y fuerza mental para conducirte con elegancia y con conocimiento claro de dónde quieres ir. Porque si no sabes a dónde quieres ir acabas llegando a otra parte...

- ¿Este proceso del TMEC le sirvió de propedéutico para estar en la silla donde está de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para América del Norte?

No sé si propedéutico. Hace 20 o 25 años estuve en el TLCAN y en la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), fue un cambio total en las reglas, fue creación de las reglas para la economía y de ahí sale el TLCAN. Y ahí fue durísima en la cual me tocó estar como en el banquito de los acusados, con 10 ministros, con el de México que estaba aferrado a una posición. El curtirse ya lo teníamos. Ya tenemos práctica...

- Pero ahora es con Donald Trump

Estuvo muy difícil, fue una negociación muy complicada, había una serie de demandas de Estados Unidos que eran y se les apodó como "las píldoras de veneno", eran cuatro o cinco "píldoras de veneno", una de ellas la cláusula Sunset...

- Que a usted le tocó trabajar...

Sí, con Lighthizer resolverla. Ya después puse una propuesta sobre la mesa, que fue la que se quedó. Pero también querían un marco de reglas comerciales como el TLCAN o TMEC o la OMC, no valen nada si no hay un sistema de controversias, si haces algo contra las obligaciones hay forma de reclamar. Estados Unidos propuso que cualquier decisión final, la parte perdedora, pudiera vetar y decir esto no estuvo bien. Pues no.

Así había muchas píldoras venenosas como aranceles temporales para el agro mexicano, que cuando está en temporada de cosecha un producto similar, la fresa por ejemplo, entonces se podía poner aranceles altos a la mexicana para dar espacio a su fresa. "Oye, perdona, amigo, los dos estamos en el hemisferio norte y cuando tu cosechas yo también, no me puedes bloquear. Había temas álgidos, pero se resolvieron".

- Por ejemplo, ¿cuál es el impacto del TMEC para el sector salud? Se dice que por error hay patentes que se extenderán 10 años...

Mi evaluación es que en balance salimos bien como país, pero en el sector salud hay un par de disposiciones que no me gustan. Una de ellas es para este tipo de medicinas que ha surgido en los últimos 10 o 15 años, basadas en tejidos vivos, biomedicinas, para los cuales no hay un sistema de patente normal o tradicional, se han creado protecciones como en el TPP...

- ¿Eso cómo quedó?

En el TPP quedó cinco años más tres, bajo ciertas condiciones, la protección. Y aquí quedaría en ocho, lo cual ocho es más que cinco más tres, era darle certeza. Pero quedó en 10 años y cada año es mucho dinero. Básicamente encarece un poco el producto...

- Para México...

Sí, para México. Y en Estados Unidos están surgiendo quejas similares, para el usuario. Es la justificación de siempre con las patentes: la empresa farmacéutica te va a decir que necesitas una protección adecuada para poder invertir los millones y millones que inviertes en investigación. Es una discusión que nunca se va a acabar, la tuvimos en OMC y aquí vuelve. Ese es un aspecto que algo le pega a las medicinas, se encarecen.

Por otro lado están las medicinas genéricas, que son medicinas que no se basan en patentes. Cuando patentas una medicina proteges el producto, pero en su producción hay mucha investigación y datos que no son la medicina. Entonces hay una protección paralela para esos datos y esa protección paralela que una vez que se libera produce la genérica. Entonces la genérica es como un hijo de las patentadas. Bueno, pues las condiciones para las genéricas se endurecen un poco y se alarga de tres a cinco años el plazo que va a tomar para que una patentada se convierta en genérica, se dificulta un poco.

Entonces esas son las áreas de dificultad, hay que reconocer, habrá que tomar medidas como gobierno para que no le pegue al pueblo, puedes tomar medidas...

- ¿Cómo qué acciones?

Puedes meter medidas regulatorias, medidas de apoyo a la industria, en la investigación, apoyar la ciencia y la tecnología. Esas son las áreas principales de bemoles. Otra es la cláusula de no poder negociar con China no es muy cómodo, pero a cambio todo lo que tiene qué ver con manufactura, quizá con excepción de textiles, pero todo lo demás, casi el 80% de exportaciones de México, las condiciones favorecen. Entonces el balance es que debemos defender que fue un buen acuerdo para México.

- ¿Y el tema laboral?

Es muy bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca reformar nuestras prácticas laborales, la legislación laboral, para una mayor protección del trabajador, y eso viene de unos años, pero esto totalmente impulsado por los vientos de cambio del presidente. Y hay compromisos muy fuertes favorables. Es casi autoimpuesto porque refleja la dirección en la que quiere ir el presidente.

- ¿Cuáles son los principales retos en su área y principalmente Donald Trump es que más preocupa?

No voy a hablar tanto de Donald Trump, los retos son los mismos siempre y con un presidente se pueden agudizar...

- Con Trump se agudizan...

Claro. Pero yo diría que hay dos áreas principales que son nuestro mayores retos. La primera prioridad es la protección a nuestros paisanos en Estados Unidos, no solamente eso, se derivan mil cosas, como crear condiciones favorables y de prosperidad para aquellos que regresan, ayudarles, todo lo que es migración le ponemos mucha atención, mejorar la identidad a los trabajos con la comunidad.

Por otra parte, está el gran reto de esta gran visión que ha introducido el presidente Andrés Manuel López Obrador de traer una cantidad enorme de dinero que surja de Estados Unidos, Canadá y México, y de otros, pero sobre todo una visión norteamericana, pero sobre todo para dinamizar y dar crecimiento a zonas pobres de México para que no haya migración por necesidad.

Y ese es un gran reto, enorme, de encontrar los proyectos o los bolsillos que te van a dar el dinero, 30 mil millones de dólares. Estamos avanzando con el gobierno de Estados Unidos y con empresarios de ambos países.

- ¿El trabajo con Estados Unidos, camina?

Claro, claro, por el lado oficial hemos tenido avances muy importantes en cuanto a compromiso de fondo para esto que estoy hablando de gasto en zonas pobres, pero no sólo fondos sino en qué los vas a gastar.

- Para ponerlo en términos metafóricos: es la relación vamos en freeway o en terracería...

No, es complicado. Para empezar nadie te va a soltar dinero tan gratis...

- Nos quieren poner muro...

Bueno, pero no es el presidente Trump el que va a decidir lo del dinero...

- Pero él quiere...

Sí, quiere hacer eso, pero eso no es algo que incida sobre discusiones de fondos e inversiones, esas marchan bien. Tiene sus limitaciones, Estados Unidos no es un país que va a estar regalando dinero, tenemos que ir al sector privado y a los sectores públicos subnacionales...

- Insisto, ¿vamos en terracería, en una buena autopista o en un freeway?

Autopista, a veces camino, pero nunca de terracería... vamos bien, es una buena relación y hay que ver hacia adelante y llevarla bien con todos los partidos y políticos prominentes. Es una buena autopista, no es freeway. Vamos bien.

Estamos construyendo con los estados, le estamos dando atención a los estados y a empresarios. Históricamente la relación se ha llevado con Washington y precisamente un beneficio indirecto de la relación un poco agitada que hemos tenido, de las piedras que hemos tenido con el Ejecutivo federal, ha sido que le estamos dando más atención al gobierno de California o Texas, son muy abiertos.

Por ejemplo, el TMEC hay cantidad de legisladores que lo apoyan y cantidad que no lo apoyan, pero te vas a ver a los gobernadores que cuidan la economía y empleo en sus territorios y más de 80% de ellos de un partido y otro lo apoyan. Trabajamos con gobierno federal estados y empresarios.

- ¿Por qué el New York Times dice que somos más dóciles con Estados Unidos, que somos condescendientes en el tema migratorio y que hay hasta discrepancia entre la cancillería y la Secretaría de Gobernación, como que aceptamos las presiones de Estados Unidos?

Yo creo que es un poco injusto eso. No puedes andar de bravucón en un territorio, y decir "pero queremos llevar una mejor relación en otros territorios". Tienes que llevar una relación constructiva.

Jamás aceptar una ofensa, por supuesto, jamás aceptarla, si dicen cosas, no me las están diciendo a mí, no la están diciendo en la mesa de negociación, si dicen cosas quizá las ignoras o quizá las rechazas, pero llevar una relación compleja quiere decir que tomas todo en cuenta y no reaccionas con las tripas porque toman una cierta medida en migración sin calcular claramente qué efecto va a tener eso en la relación sobre migración en su conjunto, ya no digamos en otros territorios. Tenemos que llevar la relación completa compleja y lo mejor posible.

