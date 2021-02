“No podemos actuar con discriminación”: AMLO sobre crucero con sospecha de coronavirus

Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal permitirá el atraco y desembarco del crucero MSC Maraviglia en un muelle de Cozumel, en Quintana Roo, luego de que tanto en Jamaica como en Islas Caimán se le negara el arribo ante sospechas de contagios de coronavirus Covid-19 a bordo.

“Se está permitiendo que atraque, que pueda haber una desembarco de los que están en este barco, quienes vienen en este crucero. Se les negó el arribo en dos puertos, nosotros dimos instrucciones para que se haga una inspección y se les permita arribar y estar. Nosotros no podemos actuar con discriminación, se van a cumplir nada más con las normas sanitarias pero no podemos actuar de manera aislada o rechazar a los que vienen a México, o transitan por México”, comentó AMLO durante la conferencia matutina de este jueves.

El crucero, con 4 mil 500 pasajeros y unos mil 500 tripulantes, se encuentra en posición de desembarco desde su arribo a la isla la noche del miércoles, tras descartarse un caso de coronavirus de Wuhan de uno de los trabajadores de la nave, que tendría gripe común.

"Si se detecta algún caso, se atiende. Tenemos información de que no existe esa posibilidad, pero no podemos actuar de manera inhumana, hay protocolos, se cumplen, pero no es 'aquí no les permitimos atracar' (...) estamos hablando de miles de personas, de turistas de cualquier nacionalidad", dijo el jefe del Ejecutivo desde Palacio Nacional.

#ÚltimaHora @lopezobrador_ avala desembarque de pasajeros del crucero Meraviglia en Cozumel y enfatizó que sería inhumano negarse, aún si hay gente "infectada" https://t.co/i8AGpLJh7e pic.twitter.com/gadHq2B21X — La Silla Rota (@lasillarota) February 27, 2020

Por su parte, Alejandra Aguirre, secretaria de Salud de Quintana Roo aseguró a través de Twitter que "la embarcación se encuentra en el muelle Punta Langosta de Cozumel. Ningún pasajero ha descendido. Personal de Sanidad Internacional inicia protocolo de investigación en el sitio".

Actualización | Caso Meraviglia

08:15 horas



La embarcación se encuentra en el muelle Punta Langosta de Cozumel. Ningún pasajero ha descendido. Personal de Sanidad Internacional inicia protocolo de investigación en el sitio. — Alejandra Aguirre (@AleAguirreC_) February 27, 2020

Tras analizar la situación, las autoridades mexicanas dieron este miércoles 26 permiso para que atracara el crucero. No obstante, la decisión causó revuelo en Cozumel y al filo de la medianoche una treintena de personas se congregó en el muelle para protestar y pedir que no descendieran.

Posteriormente, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó: "El crucero Meraviglia no ha sido autorizado a atracar en Cozumel, actualmente está fondeado (anclado) frente a las costas de Cozumel. Deberá ser revisado por los médicos de Sanidad Internacional, quienes verificarán los temas de salud a bordo".

Y esta mañana, el alcalde de Cozumel, Pedro Joaquin Delbouis, indicó que el fuerte oleaje provocado por el mal tiempo que afecta la zona dificultó en la noche las labores del grupo médico que subiría al crucero para corroborar la evaluación del personal de la naviera.

En tanto, en un mensaje compartido a la agencia Efe por parte de la compañía MSC y en el que no hace referencia al tripulante enfermo, puntualizó que el crucero llegó sobre la hora estimada, 21:30 horas y no pudo atracar por condiciones climáticas adversas.







