CONFLICTO MAGISTERIAL

"No pasarán", advierte Meade a AMLO y a magisterio violento

El candidato presidencial José Antonio Meade critica que AMLO apueste por el retroceso educativo

REDACCIÓN 16/04/2018 03:15 p.m.

Para Meade, es lamentable que López Obrador apueste por el retroceso y la violencia magisterial (Cuartoscuro archivo)

El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, criticó que su contrincante, Andrés Manuel López Obrador apueste por el retroceso educativo y la violencia magisterial al proponer cancelar la reforma educativa.

De gira por Jalisco, para el evento sobre Educación Dual, el candidato presidencial posteó en Twitter:

No hay futuro promisorio sin educación de calidad. #YoMero me pongo del lado de los buenos maestros. Los apoyaré con capacitación y salarios dignos. Vivirán mejor. Lamentable que López Obrador apueste por el retroceso y la violencia magisterial. No pasarán.

No hay futuro promisorio sin educación de calidad. #YoMero me pongo del lado de los buenos maestros. Los apoyaré con capacitación y salarios dignos. Vivirán mejor. Lamentable que @lopezobrador_ apueste por el retroceso y la violencia magisterial. No pasarán????. — José Antonio Meade???? (@JoseAMeadeK) 16 de abril de 2018

LEA TAMBIEN Así fue el pleito de Meade y AMLO por la CNTE El pleito inició el sábado cuando presuntos integrantes de la CNTE impidieron un acto de Meade en Puerto Escondido, Oaxaca; lo que generó una respuesta de AMLO

LEA TAMBIEN Meade arremete contra López Obrador y la CNTE Acusa al aspirante de Juntos Haremos Historia de alentar a la violencia para echar atrás la Reforma Educativa

AJ