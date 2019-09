No nos rendiremos hasta saber la verdad: madre de normalista

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista compartió que luego de la desaparición de su hijo la noche del 26 de septiembre de 2014, no pudo regresar a su comunidad durante 19 meses.

Su hijo es uno de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos que desaparecieron esa noche, en Iguala, Guerrero, luego de ser detenidos y perseguidos por policías municipales y estatales, presuntamente al servicio de grupos de la delincuencia organizada.

Bautista compartió su dolor durante el relanzamiento del libro La travesía de las tortugas, cuyo contenido son las historias de los 43 estudiantes desaparecidos, contadas por 43 periodistas.

"Nos sentíamos muy destrozadas como madres y padres. Nos dolía mucho que nos preguntaran por nuestros hijos. Porque llegaron a Ayotzinapa fue muy difícil para nosotras como mamás y papás.

"Pero fue muy importante y hoy reactivar (el libro) para que el mundo entero sepa cómo eran nuestros hijos, por qué llegaron ahí, son hijos de campesinos de bajos recursos. La normal es un internado y es de lucha también", dijo durante el relanzamiento del libro, a cinco años de la desaparición de los 43.

"Yo no sabía que existía la normal de Ayotzinapa pero mi hijo cuando le explicaron qué era se fue feliz a la escuela", añadió.

"Este es un mes muy difícil en nuestro caminar para llegar a otro año, cinco años sin saber nada de ellos, cómo están, pero al verlos a ustedes presentes me da fuerza de no rendirme, seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos y eso me da mucha fuerza".

En el evento también estuvo presente Leonel Gutiérrez, hermano de Aldo Gutiérrez, normalista que fue herido y quien desde entonces está postrado en cama en estado vegetativo.

"No perdemos la esperanza de que pueda reaccionar, él se encuentra estable".

Recordó que su hermano Aldo quería estudiar y sobresalir.

"Es el único normalisto vivo, pero está atado en una cama".

Durante el relanzamiento del libro también estuvo el director del Centro pro de Derechos Humanos Santiago Aguirre, quien dijo que el libro permite saber cómo eran los normalistas, y desmitifica el trato que se le dio en medios de comunicación a algunos.

Bernardo Flores Alcaraz es un ejemplo. Apodado El Cochiloco, por esa razón terminó siendo señalado casi como víctima propiciatoria de la desaparición.

"El libro permite entender que ayudaba en el cafetal a su papá y que era un estudiante que quería solo estudiar".

Otro perfil presente en el libro es el de Cutberto Ortiz Ramos, de Atoyac y quien no es el único desaparecido en su familia.

"Hacia arriba hay uno en los 70 y en su generación él lo es", explicó Aguirre.

Esa persistencia de tener desaparecidos en dos generaciones diversas su abuelo y ahora su nieto muestra lo que debe cambiar en el país. "Cuando no haya desapariciones cambiará el régimen".

Otro de los participantes fue el director de la revista Proceso, quien dijo que hoy las heridas por la desaparición de los 43 siguen abiertas.

"Aún no sabemos con certeza qué pasó en esas horas y de su paradero. La ´verdad histórica´ se ha ido desmoronando, los detenidos habían sido liberados por anomalías en un proceso por lo menos aberrante".

Aunque no descartó que el actual gobierno plasme sus buenas intenciones y realice una investigación desde cero, mostró su escepticismo de que sean enjuiciados los mandos de policías federales y estatales y mandos del ejército que no hicieron nada esa noche.

"Si no, el gobierno cargará con la misma loza de impunidad", advirtió.