"No nos pidan remedos de elecciones, cumplimos la Constitución, no caprichos": INE

El pleno del Instituto Nacional Electoral discute en estos momentos si debe o no, posponer la realización de la revocación de mandato por no contar con dinero suficiente para su realización. En su presentación el consejero presidente Lorenzo Córdova afirmó que se contempla instalar 161 mil casillas, mismo número que se estableció en una elección federal del 6 de junio; y que no hay dinero para ello porque el INE solo cuenta con 1 de cada 3 pesos del costo total de este ejercicio ciudadano.

Agregó que ahora se encuentran en la etapa de recolección de firmas que abarca del 1 de noviembre al 25 de diciembre; y que la compulsa de las firmas será del 26 de diciembre al 3 de febrero 2022; por lo que técnicamente la revocación de mandato sería una eventualidad y no un hecho consumado.

Aseguró que el recorte presupuestal del Congreso "fue inédito, injustificado y carente de argumentación". Argumentó que, resultado de ahorros y recortes internos, se reunió una bolsa de 1503 millones de pesos que, dijo, es insuficiente porque el costo total es de 3 mil 840 millones.

Subrayó que no es una negativa al cumplimiento de sus obligaciones. "Se propone la posposición. No se está cancelando sino posponiendo algunas de las actividades previstas y programas aprobados por ese Consejo en tanto que la Corte resuelve el fondo de la controversia constitucional que el INE interpuso; se asigne al Instituto los recursos necesarios; o bien se ordene que a partir de enero el Instituto haga un esfuerzo adicional para generar economías", enlistó.

Planteó que "no es el INE quien pone en riesgo la revocación de mandato sino quienes tomaron la decisión política de negar los recursos que se requieren".

La consejera Norma de la Cruz consideró que el acuerdo no está correctamente fundamentado y planteó que sería suficiente con la recalendarización de actividades.

Mario Llergo, representante de Morena, rechazó el intento de posponer o cancelar la revocación y acusó falta de voluntad de los consejeros electorales para encontrar recursos suficientes dentro del Instituto. "Si fuera real la insuficiencia presupuestal podrían recortar recursos en dónde realmente sobra", acusó.

Por su parte el perredista Ángel Ávila, respaldó al INE y consideró que la limitación presupuestal desde el Congreso es en realidad un intento de someter y asfixiar en lo financiero a los órganos autónomos.





Ávila mencionó que hacer una revocación de mandato con el recurso que tiene actualmente el INE es un riesgo y burla para la ciudadanía.

"NO NOS PIDAN REMEDOS DE ELECCIONES"

Hasta el momento se perfila que 6 consejeros voten a favor de la propuesta de Córdova y 4 en contra. De confirmarse este escenario el acuerdo del consejero presidente sería aprobado por 7 votos a favor.

El consejero Ciro Murayama consideró que posponer la revocación es una alternativa jurídica. "No nos pidan remedos de elecciones, aquí cumplimos la Constitución no caprichos del gobierno en turno. No se puede pretender hacer elecciones con insuficiencia presupuestal". Y alertó que si el Congreso establece esta misma es regla para la elección presidencial de 2024 se pone en riesgo los principios de certeza e imparcialidad.

El consejero Jaime Rivera aseguró que no se podrá realizar este ejercicio con buenas intenciones y ahorros limitados dado el tamaño de la logística que se contempla, pues la ley electoral obliga a instalar el mismo número de casillas que en una elección federal. Y advirtió que lo que está en juego es la revocación o no, del presidente de la República "No es cualquier cosa", dijo.

La consejera Carla Humphrey señaló no estar de acuerdo y realizó una contrapropuesta para no poner pausa a la revocación: eliminar el conteo rápido y de las sábanas que anuncian los resultados al final de la jornada, instalar urnas electrónicas, voto a distancia, sustituir el papel seguridad en las boletas y que Talleres Gráficos de México reduzca sus costos en la impresión de documentos para este ejercicio, entre otros.

La consejera Adriana Favela coincidió con Humprey. Sugirió ahorrar dinero implementando medidas similares a la consulta popular de los expresidentes que se realizó con menor número de casillas, prescindir de la visita de observadores extranjeros y/o solicitar el apoyo logístico de algunos Oples de otros estados. El consejero Martín Faz también mostró dudas a la propuesta de Córdova.

EL PRESUPUESTO 2022

En septiembre el INE solicitó a la Cámara de Diputados un presupuesto de casi 4 mil millones de pesos para la realización de ese ejercicio.

Sin embargo, el Congreso no aprobó su solicitud en noviembre y solicitó al INE realizar un ejercicio interno de austeridad para asignar este presupuesto.

Tras una revisión, el INE informó contar solo con un promedio de mil 500 millones de pesos y que faltaban 2 mil 500. Por esta razón la semana pasada interpuso una controversia ante la Suprema Corte de Justicia.

El martes el Poder Judicial informó que esta fue parcialmente admitida; y ayer el INE informó que la Corte revisaría a detalle su petición de ampliación presupuestal en función de si se reúne o no, los tres millones de firmas que establece la ley para realizar la Revocación de Mandato.

Sin embargo, el tema tendría un nuevo giro mañana pues, aunque la fecha límite para recibir los tres millones de firmas que marca la ley es el 25 de diciembre; y la fecha límite para realizar su compulsa es enero, el Consejo General discutirá mañana la posibilidad de cancelar la realización de la Revocación de Mandato desde ahora por no contar con suficiente dinero.





"SON CHICANADAS", RESPONDE AMLO





El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que son "chicanadas" y prácticas dilatorias, ante la propuesta del INE de aplazar la revocación de mandato por falta de presupuesto.

En conferencia mañanera desde Tabasco, el mandatario mexicano comentó que los consejeros electorales fingen ser demócratas, sino apoyarían esta nueva forma de participación ciudadana.

"Son chicanadas, prácticas dilatorias, en el fondo ya está resuelto, que es lo que nos importaba. Los partidos opositores, incluidos los que están de consejeros, antes hablaban de la democracia participativa y de repente cambian por completo, porque no son auténticos demócratas, fingen ser demócratas", lanzó.

López Obrador apuntó que aún faltarían otras instancias como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Hay que esperar el resultado de la votación y todavía queda la instancia del Tribunal Electoral y luego la Corte, que ya de manera provisional ha resuelto que debe llevarse a cabo la consulta sobre revocación de mandato, eso es lo más importante: que el Poder Judicial, en este caso la Corte haya decidido que debe celebrarse la consulta", señaló.

Destacó que es secundario lo que resuelva el INE por falta de presupuesto, pues destacó que sea como sea se establecerá el precedente histórico dándole más poder al pueblo.

"(Es secundario) si tiene dinero o no tienen dinero, si van a poner suficientes casillas o pocas casillas, aquí el tema de fondo es que se va establecer el precedente histórico, lo quieran o no lo quieran de que el pueblo va a ejercer su derecho a la revocación del mandato, el pueblo que es soberano pone y quita.

"Y había la mala costumbre de quedarnos solo con la democracia representativa y muy conchudamente, apenas estaban eligiendo a gobernantes que ya se sentía intocable aunque cometiera actos de corrupción, había que aguantarnos, dañando al país", comentó

Señaló que la revocación de mandato permitirá que nadie se sienta absoluto en el poder y llamó a que se aplique en todos los niveles de gobierno. "Que siempre el pueblo tenga las riendas del poder en las manos: ´te portaste bien te apoyamos, te portas mal para fuera´", apuntó.





