ELECCIONES 2018

No nos cerramos a la construcción del NAICM: AMLO

El candidato Andrés Manuel López Obrador señala que de ganar la elección tocará la puerta de Los Pinos para hablar con el presidente Enrique Peña Nieto

ALBERTO OAXACA 07/05/2018 11:00 a.m.

El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador (Especial/Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena-PT-PES, aseguró que no está cerrada la posibilidad de que se realice el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco.

"No es cerrarnos de ninguna manera, es buscar lo que más le conviene a México y hablar con los empresarios. Cuando salió Carlos Slim a decir que era un gran negocio, dije adelante, por qué no lo hace con su dinero y la verdad por qué no se concesiona, yo no tendría ningún problema", explicó el tabasqueño.

Al participar en el Quinto Foro Nacional de Turismo en el Castillo de Chapultepec, el candidato presidencial de la coalición "Juntos haremos historia", adelantó que de ganar la elección del próximo 1 de julio revisará y analizará la obra para ver su viabilidad con el fin de reducir gastos y evitar corrupción.

"A los dos días voy a estar tocando las puertas de Los Pinos porque quiero hablar con el presidente Peña Nieto, a los dos días, y un tema que llevo para tratarle es este del Aeropuerto para que de inmediato se conformen los equipos para la revisión el análisis de lo que más conviene", aseguró.

No obstante, reiteró que su propuesta para construir dos pistas en la base militar de Santa Lucia reduciría el costo de 250 mil millones de pesos a sólo 70 mil millones.

El tres veces aspirante presidencial expuso que su propuesta en materia de turismo se conforma por dos ejes: seguridad y cuidado del medio ambiente. En este sentido puso como ejemplo al estado de Yucatán, donde los niveles de inseguridad son bajos.

"La seguridad en las zonas turísticas porque eso debe de considerarse ahí están dos focos en donde hay una relativa seguridad, por ejemplo se ha conservado, se ha cuidado que no haya inseguridad en desmedida violencia desmedida en Yucatán", aseguró.

También reiteró que de ganar, en su gobierno, la secretaría de Turismo que encabezará Miguel Torruco se va a trasladar al estado de Quintana Roo en tanto que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo operará desde Nayarit.

"Vamos a descentralizar el Gobierno Federal como parte del plan de transformación en la secretaría de turismo va a estar en Quintana Roo ya no va a estar aquí en la Ciudad de México", destacó.

López Obrador también dijo que se debe impulsar un programa para mejorar las colonias populares que rodean los puntos turísticos del país pues estos están rodeados de miseria.

"Que haya desarrollo social en las zonas turísticas que no haya esta desigualdad tan monstruosa de que son paraísos turísticos rodeados de miseria, de colonias sin agua, sin drenaje, sin luz, sin pavimento donde viven los trabajadores".

También refrendó el proyecto de construcción, con recursos público-privados, del tren Cancún-Tulum-Calakmul-Palenque y no sucederá como el proyecto del tren México-Toluca que incrementó su costo de 20 mil millones a 60 mil millones de pesos.

