No merezco este trato, esto es una provocación: AMLO a manifestantes en SLP

La noche del sábado, tras su primer día de gira de trabajo en la Huasteca Potosina, Andrés Manuel López Obrador discutió con un grupo de manifestantes que estaba afuera de su hotel.

El presidente se niega a escuchar pero ¡ah cómo regaña!



No entiende que la población está inconforme y que no es un complot, es la realidad que lo está alcanzando. pic.twitter.com/WEx4AFlZ2f — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) July 20, 2019

Los manifestantes eran un grupo de trabajadores de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ciudad Valles, quienes alegaban que el presidente municipal no los ha atendido y buscaban una solución a sus demandas en el Presidente.

El presidente les reclamó que era un acto de provocación, y que si bien hay necesidades y diferencias "todos merecemos respeto" pues estaban impidiendo su entrada.

"No se preocupen, yo aquí me quedo, no tengo guardaespaldas y nadie los va a reprimir, porque no estamos en el régimen de antes, ahora hay libertad y democracia", expresó a los manifestantes.

"La única cosa que quiero es que por favor se retiren, porque no merezco que aquí, donde voy a descansar, se metan ustedes a la fuerza", les espetó.

Ante la insistencia del grupo, el presidente les dijo que siempre hay que respetar, "y respetar a la autoridad y una autoridad legítimamente nombrada por el pueblo, yo no soy un usurpador".

fmma