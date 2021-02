“No merecemos ese trato”, así pide AMLO a CNTE cese de bloqueos

Que las decisiones no las tomen los dirigentes, que las tomen las bases. Sin son representantes y van a llevar a cabo un bloqueo en nombre de todos los maestros de Michoacán, pues se me hace antidemocrático si no hay una consulta, si no son todos los maestros que resolvieron tomar esa decisión”, afirmó el Presidente en su conferencia matutina de este miércoles.