No me voy a ir de Morena, afirma Monreal; "si hay reglas claras", acota

En la búsqueda por la candidatura presidencial de 2024, el senador Ricardo Monreal aseguró que no se irá de Morena, siempre y cuando existan reglas claras.

" Si hay reglas claras, no tengo porqué irme, si hay participación democrática, no tengo por qué irme, si es limpio no tengo porqué irme . Estoy pensando ganar a la buena en Morena".

Respecto a sus contrincantes internos del partido señaló que les tiene respeto, a l a jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; al secretario de Gobernación, Adán Augusto y al canciller, Marcelo Ebrard con quien destacó se reunió ayer.

"Pero me temo decirles que les voy a ganar", apuntó.

"LES ASEGURO QUE VOY A ESTAR EN LAS BOLETAS ELECTORALES"

A poco menos de tres años de que se celebren las elecciones presidenciales de México, el senador morenista Ricardo Monreal reitera que estará en las boletas electorales.

“No tengo prisa, lo que les puedo decir es que estaré en las boletas electorales… en su momento”, declaró durante su conferencia de prensa en Michoacán.

#EnVivo Desde Morelia, Michoacán, conversando con los medios de comunicación.

https://t.co/jyuxPq1Qa9 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 4, 2022

Esta no es la primera vez que el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el senado anuncia su interés por contender a la presidencia en el próximo periodo. El destape vino casi a final del año 2021.

TAMBIÉN LEE: ¿Sheinbaum, Ebrard o Monreal? No tengo ningún preferido o preferida: AMLO

Incluso, en diciembre le escribió su carta a “Los Reyes Magos”, en donde aseguró que pidió una candidatura anticipada.

ENCUESTAS, ¿EL BACHE DE MONREAL?

Como en anteriores ocasiones, Monreal rechazó la forma en que Morena elige a sus contendientes y dirigentes del partido, que es a través de encuestas.

“Yo no creo en las encuestas, respeto a las encuestadoras pero no creo en que ese sea el mejor método”.

A finales de noviembre de 2021 el senador advirtió que de no cambiar esa forma de elección podrían presentarse rupturas internas, en su lugar pidió optar por la democracia.

“Lo que quiero es democracia y en la democracia se gana y se pierde. Si en un proceso interno, en una elección primaria soy derrotado, lo voy a aceptar”.

Días después, el presidente de México y fundador de Morena, Andrés Manuel López Obrador respondió a su declaración pidiendo que los candidatos se ciñeran al estatuto interno.

TAMBIÉN LEE: Responde AMLO a planteamiento de Monreal rumbo a 2024

“Hay que apegarse a las reglas; si el estatuto de un partido habla de que las encuestas se pueden utilizar como procedimiento para elegir candidatos, pues hay que respetar. Ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado”.

De esta forma AMLO considera que el que elige es el ciudadano y así se garantiza la fiabilidad del proceso.

na