No me reúno con familias de víctimas por sana distancia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no pudo hablar con familiares de víctimas de personas desaparecidas en Veracruz para respetar las reglas de sana distancia derivadas de la pandemia de coronavirus covid-19 que azota México.

"No puedo exponerme ni puedo exponerlos", dijo luego de una protesta registrada ayer en Xalapa, donde asistió el presidente como parte de su gira, en la que le reclamaron que sí se reúna con la madre del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y no con familias de las víctimas.

En conferencia mañanera desde Tlaxcala, López Obrador lamentó que esto haya pasado, "es muy incómodo, entre otras cosas, esta situación de cuidado y de sana distancia; no podemos acercarnos mucho, no es recomendable, lo he expresado ofreciendo disculpas que no voy a poder tener comunicación directa con los ciudadanos".

En el video, los manifestantes rodean su automóvil y le gritaron en repetidas ocasiones: "que se baje, que se baje".

"Solo atiendes a la mamá del Chapo, cabrón" le gritan a AMLO familiares de desaparecidos en Veracruz a los que se negó a atender.



Es el verdadero pueblo, no el que romantiza en sus discursos proteccionista; es la verdadera oposición, no la que se inventan en Gobernación. pic.twitter.com/ZWKsWzsO2Z — Frida García #?????????????????????????? (@MuySuFrida) June 15, 2020

El mandatario mexicano remarcó que la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene la instrucción de atender las demandas de los familiares de las víctimas de la violencia.

Los inconformes también pidieron una reunión con el presidente y con la titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, así como con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, pues aseguraron que no hay avances en las investigaciones y que recortaron recursos al área.





El presupuesto de la CEAV





La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, alertó que la institución que dirige estaba al borde del colapso y denunció que esto se debía al decreto para la austeridad en el país.

El gobierno de López Obrador rechazó este recorte a la CEAV y aseguró que la austeridad no aplica a ningún tema que se vincule a los derechos humanos.





AMLO revela fraude de factureros por 40 mmdp





El presidente López Obrador adelantó que la próxima semana se dará a conocer un fraude por más de 40 mil millones de pesos que involucra a factureros.

"La semana próxima voy a dar a conocer un fraude de 48 mil millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado, un paquete nada más", dijo.

Acusó que los factureros tenían vínculos con funcionarios de Hacienda del sexenio pasado y el antepasado.

"Sí, del gobierno pasado y del otro. Entonces vamos a presentar denuncias penales contra estos encargados de promover este sistema de facturación falsa que se extendió, se calcula que se fugaban alrededor de 300 mil millones de pesos mediante este mecanismo", informó.

Expuso que otorgará un plazo para que los contribuyentes se pongan al corriente con el SAT, lo cual –dijo- ya está sucediendo, incluso se han acercado personajes famosos, pero agregó que no daría a conocer los nombres.

"Mucha de la gente implicada ni siquiera lo sabe que sus facturas son falsas, entonces vamos a dar la oportunidad a todos estos contribuyentes para que se regularice, ya lo están haciendo", manifestó.





(Luis Ramos)