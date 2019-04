"No me pueden depositar, pero la Sedena me paga en efectivo": Trauwitz

MARCOS MUEDANO 10/04/2019 04:28 p.m.

Luego de posponerse la audiencia de este miércoles del General Eduardo León Trauwitz, el militar dijo que ante la congelación de sus cuentas bancarias, la Sedena le paga en efectivo.

"Afortunadamente me están pagando en efectivo en la Defensa, en la Secretaría de Defesa Nacional, no me pueden depositar a mis cuentas pero me pagan en efectivo mi salario", declaró.

Sobre si las acusaciones que se le imputan tienen algún trasfondo político dijo que no sabría decir. "Vamos a esperar a ver de qué nos acusan", concluy.

Este miércoles, un juez de control en la Ciudad de México pospuso para el próximo 17 de mayo la audiencia en la que se presentaran cargos en contra del general Eduardo León Trauwitz, así como a 20 personas más por robo de hidrocarburos.

Durante la audiencia inicial que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur, la juez de control Angélica Lucio Rosales consideró que algunos de los 21 imputados, así como su defensa no habían tenido acceso al expediente de 16 tomos que ha integrado la Fiscalía General de la República (FGR) por el robo de hidrocarburos denunciado por Petróleos Mexicanos.

La juez también determinó que se iniciará una investigación por los datos (nombres de personas investigadas) que se filtraron en los medios de comunicación.

La fiscalía judicializó, dos semanas atrás, una carpeta de investigación en contra del ex jefe de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex y más de 12 militares que, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se encargaban de vigilar los ductos de Pemex, informó el diario Milenio.

Anteriormente, las cuentas de altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como la de Trauwitz, fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Hay señalamientos de que algunos militares participaron en la red interna de Pemex que permitía la operación de organizaciones dedicadas al huachicoleo; así como por supuestos actos ilegales, como la "siembra" de válvulas falsas para ordeña o por no reportar al Ministerio Público la localización de ductos saqueados.

Como parte de la investigación que existe en curso por el robo de combustible en Pemex, Trauwitz, que estaba en Panamá como agregado militar, tuvo que regresar a México.

