No me podrán atacar por el lado de la corrupción: AMLO

El precandidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no lo podrán atacar por el lado de la corrupción y que nunca trae mucho dinero en la cartera.

Lee también en La Silla Rota: No cambiaré de forma violenta el país: AMLO

En entrevista con Radio Fórmula, mostró que sólo traía un billete de 200 pesos en su cartera, “un Sor Juana”, por lo que en alguna ocasión no tenía ni para el taxi y tuvo que decirle al conductor que le pagaba al llegar a su destino.

Tras comentar que no se confiará por liderar en las encuestas, López Obrador se mostró agradecido porque ahora existen las redes sociales y ya no hay un cerco mediático de otros tiempos políticos.

También comentó que hay una investigación de más de diez tomos sobre su vida, pero que no lograrán encontrar algo en su contra.

“No me interesa lo material, no traigo dinero, traigo una cartera con 200 pesos, a veces cuando me quedo solo no tengo para pagar el taxi, una vez me pasó y le dije ‘te pago llegando'. Traigo 200 pesos, un Sor Juana, nunca me ha importado, por ahí no van a poder, no soy corrupto han manipulado mucho a la gente”, apuntó.

Agregó que todos son bienvenidos en su movimiento, en el que –dijo- no se permitirán cotos de poder, no habrá impunidad ni tendrán licencia para robar.

Recalcó que hay personas que cometen errores en su vida y luego se revindican, así como casos de conservadores que no actuaron con rectitud y buscan reivindicarse, por lo que ahora quieren terminar su vida con decoro.

Cuestionó que por qué no permitirían que “la gente se reivindique, que se regenere ¿por qué? ¿Quiénes somos nosotros? Y si actúan de buena fe, de buena voluntad están abiertas las puertas de Morena”.

lrc