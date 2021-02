No me meto en la vida de partidos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó intromisión en el proceso interno del PRI para renovar a su dirigente nacional, luego de que Claudia Ruiz Massieu demandara respeto a la oposición.

No me meto en eso. La verdad ni me pasa por la cabeza. No lo tengo en mi pensamiento. Es mucha la imaginación de mis adversarios, pero no me meto en eso. No está en mis prioridades, en mis temas. Además, qué me tengo que estar metiendo en la vida interna de un partido”, dijo López Obrador.

Lee más: Pedimos respeto al presidente López Obrador: Ruiz Massieu

El jefe del Ejecutivo afirmó, en su conferencia de prensa de este viernes, que si estuviera interviniendo en la vida interna de los partidos es cómo si se desacreditara o contradijera.

Me vuelvo traidor a mis principios, mis ideales. Me vuelvo hipócrita. Qué tengo que meterme en esos asuntos. Le diría qué hay algunos dirigentes de partidos que no tengo el gusto de conocerlos (...) porque tengo mi trabajo de transformar al país y es bastante mi ocupación. No tengo tiempo para eso y como dice un amigo: ‘a qué horas’. No hay tiempo y no existe eso”, apuntó.

La presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu señaló en entrevista con La Silla Rota, que después de que López Obrador hiciera señalamientos hace unos días en contra del ex secretario de Salud, José Narro, aspirante a dirigir ese partido, ese tipo de comentarios daña el proceso de selección del tricolor.

En tanto, el mandatario federal refirió que hizo el comentario sobre José Narro por el tema de medicamentos, “porque me preguntaron que si él podía estar involucrado. Dije que cuando menos había omisión (...) no dije que fuera el que lo promovió”.

Agregó que en la mayoría de los casos la corrupción se da desde arriba hacia abajo.

Claro que hay complicidad y hay omisión, porque si es honesto y el de arriba dice: ‘ayuda a tal proveedor’. No puedo porque no es correcto, no hay competencia, porque es ilegal, es influyentismo y si quiere que haga eso, mejor le presento mi renuncia y me voy”, añadió.

En tanto, López Obrador anunció que este fin de semana se realizarán los foros para la definición del plan nacional de desarrollo. “Se va a dar a conocer el nuevo proyecto posterior al neoliberalismo”.

















lrc