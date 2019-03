"No me importa...no me interesa": Rioboó sobre designación de su esposa en SCJN

REDACCIÓN 19/03/2019 09:35 p.m.

El empresario y asesor del presidente José María Riobóo aseguró este martes que no hay un conflicto de interés tras la designación de su esposa Yasmín Esquivel como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Añadió que las críticas al respecto ni le importan ni le interesan.

Después de participar en una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para revisar los avances en la construcción del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía en Palacio Nacional, el empresario negó que exista conflicto de interés o que él tenga un salario del erario.

-Sobre los cuestionamientos por el nombramiento de su esposa...

-Eso no me importa, ni sé, ni me interesa.

-Pero a la opinión sí, hay cuestionamientos.

-Está bien pero a mí no.

-¿A usted no le importa? -¡No!

-¿No hay conflicto de interés?

-¡En absoluto! No lo hay.

Con información de Milenio

LEA TAMBIEN No hubo línea para elegir a Esquivel como ministra: AMLO Me da mucho gusto que el Senado la haya elegido para ocupar ese cargo honroso, ser integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice el Presidente