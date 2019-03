No me he hecho el examen de próstata, me asusta lo que te hacen por detrás: Fox

REDACCIÓN 19/03/2019 01:23 p.m.

El expresidente Vicente Fox aseguró que no se ha hecho el examen de próstata porque "me asusta lo que te hacen por detrás".

En entrevista con Milenio, en su sección Tragaluz, Fernando del Collado cuestionó al guanajuatense sobre su estado de salud a los 76 años.

"¿Ritmo cardíaco?", pregunta del Collado; "En perfectas condiciones", responde el expresidente. "¿Examen de próstata?", cuestiona de nuevo; "No me lo he hecho: me asusta lo que te hacen por detrás", alcanza a responder Fox Quesada.

En la entrevista, el expresidente habló sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya perdió el piso y que la afición del tabasqueño por el Ejército le "da pesadillas".



También acusó al presidente de ser él quien orquesta los abucheos a gobernadores de partidos de oposición en eventos oficiales.

A pregunta expresa, Fox negó que él y López Obrador fueran iguales, pero más adelante coincidió en que en ciertos puntos son parecidos.

Para el expresidente son iguales en su intención de acabar con la pobreza, en llamar la atención, en tardarse en titularse, en ser ocurrentes y en ser liberales.

Vicente Fox también aseguró que Benito Juárez no fue un buen presidente, lo acusó de dictador; mientras que, en contraste, le dio una calificación positiva al sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

"Juárez no fue un buen presidente [...] Salinas fue un gran presidente"

Rechazó que él y el resto de los expresidentes con vida sean juzgados, señaló además que le tiene miedo a la cárcel.

También negó que hubo fraude en las elecciones del 2006, pero aceptó que intervino para que Andrés Manuel no ganara, siempre dentro del marco de la ley.

"Hijo de la chingada", así se refirió de Alfonso Durazo, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y también secretario particular de Presidencia durante el sexenio de Fox.

"Durazo es un traidor, da puñaladas por la espalda y las va a dar a AMLO"

Vicente Fox acusó a Durazo de "largarse y llevarse documentos, información para andarla divulgando".

El expresidente también sostuvo que Alfonso Durazo no va a atrapar a José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", líder del cártel Santa Rosa de Lima.

Fox se dijo preocupado por la vida del presidente, rechazó que López Obrador fuera víctima de un atentado, pero si llega a fallecer habría incertidumbre "porque el país no tiene marcado claramente quien queda".

Negó que haya negociado con Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", pues en su sexenio el crimen no existía con las dimensiones de ahora.

Sostuvo que López Obrador tendrá que convivir con el crimen y que tiene severos problemas de seguridad.

