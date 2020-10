No me han informado de ninguna investigación en mi contra: Seade

El subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade Kuri, se defendió de las acusaciones de peculado y abuso de funciones, que señaló en una nota El Universal.

De acuerdo con el también negociador del T-MEC, los datos publicados por el periodista Salvador García Soto en su columna son falsos.

Puedes leer: SFP investiga a Jesús Seade, negociador del T-MEC, por peculado

En una carta aclaratoria Seade, asegura que es falso que los viajes realizados a Hong Kong para ver a su esposa se utilizará 865 mil pesos del erario federal para pagar viáticos y aviones.

El funcionario de la cancillería informó que entre 2018 a 2020 hizo cinco viajes a Hong Kong y/o China, todos ellos para fortalecer los canales de comunicación con autoridades y empresarios locales con respecto al T-MEC, dado el interés del gobierno de México de proyectar el referido acuerdo comercial como una base de interés para la inversión de y los negocios con esa nación asiática.

Seade comenta que en dichos viajes no recibió ni erogo recurso alguno por concepto de viáticos. Cuento con un lugar de residencia en dicha ciudad y elegí absorber la totalidad de los gastos de estancia y otros.

El costo de dos de los cinco vuelos a Hong Kong los cubrí de mi dinero y los otros tres fueron cubiertos por la secretaria, señala Seade.

Además aclara que el gasto de 865 mil pesos es erróneo, ya que no contempla un reembolso de 120 mil pesos de parte de la agencia de viajes. Tampoco se especifica que dicho monto total global neto fue de 745 mil pesos corresponden a los gastos de comida, hospedaje y vuelos redondos de cinco giras de trabajo que comprendieron la visita a 13 ciudades en Estados Unidos y Canadá, así como a China.

Seade Kuri, comenta que no se sostiene la insinuación de que en mi ejercicio público haya incurrido en algún tipo de peculado.

Por ello, tras la publicación que me señala de abuso de funciones, contacte al Órgano Interno de Control de la cancillería, al cual he remitido la información aclaratoria de los viajes y ante el cual me he puesto a sus órdenes para realizar cualquier aclaración.

Seade deja claro que hasta el momento no ha sido notificado de ninguna una indagatoria en su contra.





kach