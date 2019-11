No me han depositado mi pensión ISSSTE, se queja Jorge Castañeda

El ex secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, denunció que al día 5 de noviembre su pensión del ISSSTE correspondiente a octubre no había sido depositada.

"Desde hace 10 años recibo cada último día del mes mi pensión del ISSSTE, la que me toca. Hoy 5 de noviembre no se ha depositado.", expuso el asesor de la campaña presidencial de Vicente Fox.

Castañeda ocupó el cargo de canciller del 1 de diciembre del 2000 hasta el mes de enero de 2003, debido a la complicada situación en que lo colocaba la guerra de Irak.

De acuerdo con el ex funcionario, el banco Banorte le refirió "que ningún pensionado del Estado" ha recibido la dicha pensión. "Esta es la 4T", remató Castañeda.

Desde hace 10 años recibo cada último día de el mes mi pensión del ISSSTE, la que me toca. Hoy 5 de noviembre no se ha depositado. Banorte me dice que ningún pensionado del Estado la ha recibido. Esta es la 4T. — Jorge Castañeda (@JorgeGCastaneda) November 5, 2019

Responde el ISSSTE

En respuesta a la queja de Jorge Castañeda, el ISSSTE aseguró que cumplió con el pago de su pensión correspondiente al mes de noviembre, sólo que le fue depositado por anticipado el pasado 1 de octubre.

"Tal fue el caso de su pensión, cuyos pagos (octubre y noviembre) se efectuaron el día 1 de octubre 2019, como consta en los comprobantes de las transferencias bancarias a su cuenta, los cuales ponemos a su disposición, por lo que el Instituto se encuentra al corriente en el pago de esta obligación", afirmó el ISSSTE.

La institución del Sector Salud detalló que esta confusión derivó de los trabajos de actualización en las plataformas tecnológicas para el pago de pensiones que realizó a finales de septiembre, cuando informó que retrasaría un día (2 de octubre) el depósito de estos recursos a un millón cien mil jubilados y pensionados de todo el país.

Sin embargo, en el comunicado emitido el 27 de septiembre pasado el ISSSTE no indicó que se depositarían los dos meses en una sola emisión. En el documento en el que respondió a Castañeda explicó que este pago anticipado fue sólo "a un grupo de pensionados".

djh