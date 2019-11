No me han depositado mi pensión ISSSTE: se queja ex funcionario de Fox

El ex secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, denunció que al día 5 de noviembre su pensión del ISSSTE correspondiente a octubre no había sido depositada.

"Desde hace 10 años recibo cada último día del mes mi pensión del ISSSTE, la que me toca. Hoy 5 de noviembre no se ha depositado.", expuso el asesor de la campaña presidencial de Vicente Fox.

Castañeda ocupó el cargo de canciller del 1 de diciembre del 2000 hasta el mes de enero de 2003, debido a la complicada situación en que lo colocaba la guerra de Irak.

De acuerdo con el ex funcionario, el banco Banorte le refirió "que ningún pensionado del Estado" ha recibido la dicha pensión. "Esta es la 4T", remató Castañeda.

