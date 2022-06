"No me gustaría subirme a un Ferrari", responde AMLO ante libro de la Casa Gris

Ante la pregunta de una youtubera sobre el periodista Raúl Olmos y su libro de la Casa Gris, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que no tiene relaciones de complicidad con nadie y eso incluye a sus hijos y familiares.

"Si tienen pruebas, que procedan legalmente en contra de los responsables", indicó al referirse que lo que más estima en su vida es la honestidad.

"Nunca he tenido una cuenta de cheques ni tarjeta, no aspiro a acumular dinero (...) No me gustaría subirme a un Ferrari, ni ir de acompañante, no me gustaría ir a un hotel de gran lujo", lanzó.

Asimismo el mandatario nacional comentó que sin buscar ofender a alguien, él siempre ha luchado por sus ideales, principios y aseguró no tener un interés por el dinero.

De igual forma invitó a los que están en su contra, a escribir libros con total libertad ya que aseguró, van a vender muchísimo.

CASA GRIS

La casa de la que habla el escritor Raúl Olmos en su libro La Casa Gris se dio a conocer el pasado mes de febrero. En ella habita el hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltran en la ciudad de Houston, Texas.

Dicha casa, la cual fue rentada por el hijo del mandatario y su esposa, Carolyn Adams, fue señalada como posible indicio de conflicto de intereses porque uno de sus propietarios, Keith Schilling, trabajó para la corporación petrolera Baker Hughes la cual es contratista de Pemex desde hace más de seis años.

Posteriormente, el 21 de febrero de 2021, la Fiscalía General de la República dio inicio con una carpeta de investigación en torno a posibles hechos de corrupción relacionados con contratos realizados por dicha empresa petrolera y Pemex.

Dentro de esto, se señaló a José Ramón López por la posible injerencia en los contratos asignados a Barker Hughes.

Finalmente, la denuncia argumenta que el hijo de López Obrador tuvo presuntos beneficios por parte de dicha corporación petrolera para poder habitar la casa en Houston junto con su esposa.

