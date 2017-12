ELECCIONES 2018

No me equivoqué al renunciar al PAN: Margarita Zavala

La exmilitante del albiazul ha reunido más de medio millón de firmas, las cuales celebró

REDACCIÓN 19/12/2017 12:35 p.m.

Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial por la vía independiente, aseguró que no se equivocó en haber renunciado al Partido Acción Nacional (PAN) y aunque el camino que decidió es más difícil, prefirió seguir con sus convicciones para poder contender en el proceso electoral.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Zavala aseguró -al ser cuestionada sobre si se equivocó en renunciar al PAN-, que "claro que no me equivoqué al escoger la vía independiente, me hubiera equivocado si no hubiera seguido mis convicciones".

La exmilitante del PAN ha reunido más de medio millón de firmas, las cuales celebró porque es el mismo número de ciudadanos que le están dando su apoyo y quienes tienen ganas de hacer las cosas diferentes.

Zavala dijo que al ritmo que va, alcanzará a juntar un millón de firmas y por ello estará en la boleta electoral del 2018, junto con Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y probablemente con el aún gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco".

