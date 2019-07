No me echen la culpa de la "Ley Bonilla": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no lo involucren en el asunto de la aprobación de la ampliación del mandato de dos a cinco años del próximo gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, emanado de su partido, Morena.

"Lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije, no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba", afirmó el presidente en conferencia matutina.

Destacó que ahora los que votaron la medida están en contra de ella, pues –dijo- todos los partidos avalaron la ampliación.

CERTIFICARÁ CARTA DE NO REELECCIÓN

El mandatario mexicano también comentó que mañana llevará a la mañanera a un notario público para que certifique el compromiso que firmó para no reelegirse.

Aprovechó para volver a leer el documento que presentó en la pantalla con la que exponen los temas diarios, en la que también propone la revocación del mandato y exhortó al Congreso a avalar esta iniciativa.

"Abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la ley y que en el 2024 me iré, allá por Palenque", reza la carta leída por López Obrador.

MIGRACIÓN

El tabasqueño apuntó que será el próximo sábado cuando se reúna con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández; el encuentro tendrá como sede el municipio de Minatitlán, Veracruz.

"Queremos apoyar y seguir insistiendo que Estados Unidos ayuden a Centroamérica; ya avanzamos en apoyo con El Salvador y ahora iremos con Honduras", afirmó.

PREVÉ APROBACIÓN DE T-MEC

Por otra parte, el mandatario López Obrador confió en que para el mes de septiembre, a más tardar, se ratifique en el Congreso de Estados Unidos el T-MEC.

Afirmó que cuenta con información de que los legisladores norteamericanos "ven con buenos ojos" el tratado comercial con México y Canadá.

"Hay diferencias porque es natural, pero están aceptando de manera responsable, saben que después de tantos años esta relación no se podría cancelar", afirmó.

También indicó que con la aprobación del T-MEC se atraerá a más inversión al país, pues se generará confianza.

lrc