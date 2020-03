"No me di cuenta" que era el paro de mujeres: AMLO cambia día para venta de "cachitos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se dio cuenta de que el inicio de la venta de boletos para la rifa del avión presidencial se cruzaba con el paro nacional de mujeres, por lo que el mandatario cambió el día para la distribución de los "cachitos".

Ambos eventos se juntaban el lunes 9 de marzo y ahora el presidente pasó el arranque de la venta de boletos para el martes 10 de marzo.

"Fíjense, como nos confunden, además yo ni me di cuenta ni tenía en mente que el lunes era lo del Día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista y por eso dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos (...) Se ofenden, de por qué van a empezar a distribuirse los boletos, además hasta groseras. Entonces no, no, no, no, no va a ser el lunes, el martes, no se puede caer en ninguna provocación", apuntó en conferencia mañanera.

"Yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era lo del día #9demarzo del movimiento feminista" @lopezobrador_ luego de ser cuestionado por arranque de la venta del #avionpresidencial

"El tema del #9demarzo es un ejercicio de libertad de expresión, la posición del presidente ha sido muy clara al respecto" @SNietoCastillo por #UnDiaSinMujeres

LO PRINCIPAL, ACABAR CON CORRUPCIÓN: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que la principal acción de su gobierno es acabar con la corrupción, a pesar de las oposiciones.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario comentó que la corrupción es lo que más daño le ha causado al país, por lo que su administración encabeza una transformación de México.

Previo al informe dado por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, el presidente dijo que las cosas en México han cambiado y que ya no se reproducen las mismas prácticas.

