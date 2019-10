No me acomodo, pero voy a donde me mande AMLO: Espino

Manuel Espino no está desempleado pese a que hoy fue su último día como secretario de gobierno en Naucalpan, ayuntamiento gobernado por Morena en la persona de Patricia Durán Reveles. Su renuncia, afirma, tiene fecha de 18 de septiembre; mas esto no equivale a su incorporación al gobierno federal bajo la figura de "super secretario" en Durango, como se dijo en algunas columnas políticas hace unos días. O al menos, eso asegura en entrevista con LSR.

- ¡Fue solo un rumor! El presidente me invitó el 27 de agosto a incorporarme a su equipo de gobierno y después me llamaron algunos amigos y diputados locales de Morena en Durango que tenían conocimiento extraoficial de que yo iba como delegado federal allá. Pero le reitero, fue solo un rumor.

- ¿Y sí le interesaría ocupar ese cargo?

- Lo que me interesaría es que a donde yo vaya, apoye al presidente; pero eso lo decide él con base donde él vea que puedo ayudar. Yo no he sugerido dónde ni insinuado, no he pedido nada al presidente.

No obstante Espino visitó esta mañana Palacio Nacional y confirmó haberse reunido con Gabriel García, único enlace entre el presidente López Obrador y los 32 "super delegados" responsables de supervisar los rubros de obras y programas sociales en cada entidad. "Verlo no significa que voy para allá en el cargo que se rumora. No hay nada decidido", insiste.

Visto desde Palacio Nacional, así luce nuestra Plaza de la Constitución, el Zócalo, en el último día del "mes de la patria". Flanqueado por el Palacio del Ayuntamiento y la Catedral Metropolitana. Viva México!!! pic.twitter.com/01fdDnMZyy — Manuel Espino (@ManuelEspino) September 30, 2019

- Bajo el beneficio de la duda, ¿sería Espino entonces un desempleado más en el país de la 4T?



- Sin pensarlo mucho, el expanista revira: "no estoy buscando un empleo, tan es así que yo no pedí una cita con el presidente, él me invitó a platicar. Yo no le pedí un empleo; cuando fui me invitó a incorporarme a su equipo cosa que agradezco. Si eso se materializa haré mi mejor esfuerzo donde vaya. Si no, no tengo inconveniente".

El coordinador nacional de Movimiento Ruta 5, organización nacida en 2015 y que aglutina a organizaciones y líderes sociales del país, añade incluso que, desde el punto de vista económico, no tiene problemas pues él y su familia tienen una empresa que administra varios negocios familiares.

Ni panista, ni priista... ni morenista

Para él no es necesario militar en un partido político para apoyar al gobierno en turno. Por eso dice que se siente bien siendo un ciudadano ordinario que tiene el deber de apoyar a su país y su gobierno, por el bien del país.

"Solo he militado en el PAN, nunca estuve en el PRI ¡es falso! Y también es falso que este en Morena. No he considerado afiliarme, no conozco a fondo su forma de operar, pero mi pensamiento no coincide en nada con ellos, aunque es un partido que respeto".

El exdirigente panista, excoordinador de giras presidenciales del expresidente Vicente Fox, ex impulsor de la candidatura del ex presidente Felipe Calderón y exapoyo de la candidatura Peña Nietista, enumera las bondades de la cuarta transformación a diez meses de su gestión. "Es muy temprano para hacer un juicio crítico del desempeño del gobierno de la República. Hasta lo que se puede ver el trabajo del presidente AMLO es mucho más positivo en comparación con otras administraciones" y desde su perspectiva, enlista que ahora México es visto como un país con oportunidad para invertir, con estabilidad económica, buena relación con países en el extranjero, un buen diseño en materia de seguridad y respeto a los otros poderes. "El único foco, si es que se le puede llamar rojo, que veo es el que el propio presidente reconoció: dar resultados más favorables en materia de seguridad; pero tampoco está de brazos cruzados. Yo confío en que dará buenos resultados a corto plazo", defiende.

¿En qué momento de los últimos tres sexenios, imaginó él, uno de los principales opositores de AMLO integrarse a 4T? Espino reconoce que no lo imaginó porque hace algunos años no se hablaba de ese proyecto; y moviéndose en el terreno de lo políticamente correcto, responde. "En su momento López Obrador y yo fuimos opositores por razones partidarias e ideológicas. Y al paso de tiempo ambos entendimos que, por encima de esas razones, debe prevalecer el interés de la unidad nacional para sumar esfuerzos en beneficio del país".

"No. Felipe Calderón no tendría autoridad moral para decirme nada. Primero tendría que mirarse al espejo de su historia personal y comenzar por reconocer los errores garrafales que tuvo en su administración", dice en referencia al actual promotor de la asociación civil, México Libre.

- ¿Se arrepiente de haber trabajado para él?

- No, nunca me arrepiento. En su momento tomé decisiones para el bien del país. Si él se equivocó, es problema de él. No mío.

"A Vicente Fox le recomendaría también que viera su propio espejo de la historia. Como presidente él fue el principal responsable de que el exitoso proceso de transición hacia la democracia que duró años, quedara frenado. Él lo detuvo por lo que haya sido, pues estando ya en el gobierno no se atrevió a consolidar la democracia, se montó en el viejo sistema político mexicano y no pasó de ser una simple alternancia electoral".

- ¿Cree que el mensaje que dio en el 80 aniversario del PAN sea relevante?

- No tiene sentido darle importancia a algo que no la tiene.

Manuel Espino podría tener una virtud electoral y es su habilidad para hacer ganar votos a un candidato en cuestión. No en balde los panistas no olvidan que, en su época dorada, fue con él que ganaron el mayor número de diputados y senadores. Por eso tras su ruptura con el partido azul, repitió la misma fórmula en 2012 para ofrecer al entonces candidato priista, Enrique Peña Nieto, poco menos de un millón de votos útiles a través del movimiento "Volver a empezar" que lideraba en aquel entonces. "Fue la peor decisión que ha habido en las últimas décadas. Yo estuve en ese proceso, se le dio la oportunidad a Peña Nieto, no al PRI, pero resultó peor que sus antecesores".

Pero la pregunta sigue en pie y él sigue dando vueltas, hasta que al final responde. Si él no busca empleo, pero el presidente López Obrador le ofreció en su momento integrarse a su equipo ¿Por qué no aceptó?

- Porque yo tenía previsto irme a estudiar al extranjero y siendo coordinador nacional de Ruta 5 no quería que se fuera a pensar que acepté un pago al esfuerzo que hicimos para que él ganara la presidencia. Y que tampoco se pensara que Ruta 5 se estaba alineando al nuevo gobierno.

- ¿Entonces a donde lo mande el presidente, usted se acomoda?

- No, no me acomodo. A donde me manden haré mi mejor esfuerzo. Esperemos que sea en acuerdo con el presidente y se determine si voy a una posición o si no voy al gobierno. Eso es lo que se está platicando. No hay una negociación.

AJ