"No los afectaré", asegura AMLO a banqueros

Este viernes en la Convención Bancaria, el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, les pidió a los banqueros del país depositar su confianza en él, al tiempo que se comprometió a no afectar al sector con expropiaciones o nacionalizaciones.

“No vamos a afectar a la banca en nada, les pido que tengan confianza, que se requiere de una banca fuerte en el país, lo que les proponemos, y ésta es mi propuesta específica, es que se amplíe el servicio bancario”, comentó López Obrador en el Puerto de Acapulco.

“Se va a apoyar a la banca, no vamos a confiscar bienes, no se van a llevar a cabo expropiaciones, nacionalizaciones, vamos a sacar adelante al país enfrentado el principal problema: la corrupción”, aseguró.

Por otra parte, comentó que en cerca de mil municipios donde no hay servicios bancarios, un 60 por ciento del país, por lo que adelantó que presentará a la banca un programa para desarrollarlos.

Indicó que de ganar la Presidencia entregará pensiones y becas a la población más vulnerable, por lo que requerirá “mecanismos para que lleguen estos apoyos, y por eso es importante tener infraestructura de servicios bancarios”.

“En su momento, les vamos a presentar un proyecto para el desarrollo integral de zonas marginadas, con población pobre que habita en el país, estamos hablando de la posibilidad de otorgar créditos, que el gobierno sea garantía, que el gobierno apoye para que haya seguridad en los créditos”, lanzó el tabasqueño.

De perder, irá a Palenque

El candidato de Morena manifestó que aceptará el resultado de la elección aunque haya fraude y se irá a Palenque Chiapas.

“Tengo dos caminos: Palacio Nacional o Palenque, Chiapas. Me quiero ir a Palenque tranquilo, si las elecciones son limpias y son libres, me voy a Palenque tranquilo, si también se atreven a hacer un fraude electoral, yo me voy también a Palenque”, mencionó.





