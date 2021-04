"No la conozco de la lucha social", se lanza Nestora Salgado contra hija de Salgado

Nestora Salgado García, senadora de Morena catalogó como de incongruente la inclusión de Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado en la encuesta donde se decidirá al nuevo candidato o candidata a la gubernatura de Guerrero.

La exlideresa de las autodefensas manifestó su desacuerdo en integrar a la hija de Salgado Macedonio, debido a que ella no ha formado parte de algún movimiento o lucha social por parte de Morena.

En entrevista con Azucena Uresti, la legisladora comentó que no conoce la trayectoria política de la joven y consideró que las personas que han defendido los ideales de Guerrero son las que deberían integrarse a la encuesta.

"No me parece congruente, con todo respeto al compañero y a su hija no la conozco de algún movimiento, de algún activismo, de alguna lucha social, no la conozco de alguna línea política solamente lo que se dice en redes que trabajaba para el gobernador actual, es lo único que conozco. No le conozco algún otro merito en la lucha social, en defender una causa, en traer un proyecto de vida, de desarrollo, de transformación", dijo Salgado García.

La senadora recalcó que la decisión de Morena de integrar a la hija de Salgado Macedonio en la encuesta es un acto de poca transparencia, por lo que pidió se respete la Constitución.

Evelyn Salgado Pineda fue presidenta del DIF en Acapulco cuando su padre encabezó la alcaldía de 2005 a 2008 y actualmente es delegada de la Secretaría de la Mujer en ese municipio.





