No irá a farmacias, Salud administrará medicamentos contra covid

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dio a conocer este lunes que el gobierno federal se encargará de administrar medicamentos contra covid-19, como lo hicieron con las vacunas.

Los tratamientos son Molnupiravir, de Merck, y Paxlovid, de Pfizer, los cuales ya se aplican en Estados Unidos.

"Pasamos ya al proceso de negociación, estamos en pláticas con los dos laboratorios que lo producen, son dos medicamentos diferentes, tienen indicaciones muy especificas, y será igual que la vacunación un programa del gobierno de México para que estos medicamentos lleguen directamente a las personas que tengan una indicación médica de uso", informó el funcionario en conferencia mañanera.

Esto descartaría la opción que manejó el lunes el presidente López Obrador, quien dijo que estos medicamentos podrían ponerse a la venta en farmacias.

López Gatell indicó que ambos medicamentos ya pasaron el proceso de análisis en México, con base en evidencia científica.

"Son dos medicamentos, hicimos un proceso paralelo de análisis tanto para la regulación sanitaria, donde ya fueron aprobados estos medicamentos, y también el análisis de la evidencia científica sobre el uso correcto para usarlo de la manera óptima asegurando su eficacia y reduciendo cualquier riesgo que pudiera estar asociado", lanzó.

SSA CULPA A VACACIONES DE ALZA EN CONTAGIOS; DESLINDA A ESCUELAS

El subsecretario López Gatell también afirmó que "las escuelas no son un centro de contagio, ante el reciente repunte de casos de covid-19, pues señaló que el aumento se dio durante las vacaciones de invierno. Explicó que en el 2021 a lo largo de varios meses fue bajando el número de contagios, a pesar de que en agosto se abrieron las escuelas".

Aseguró que "las escuelas no son, de manera particular, centros de contagios. (...) Tenemos un repunte de casos covid a expensas de la variante ómicron, el momento de repunte de la epidemia ocurrió en el periodo que estaban de vacaciones, no fue por abrir las escuelas".

