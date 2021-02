No hubo confrontación con SCJN; prometieron ahorro de 5 mmdp: AMLO

"Son tres poderes y el Ejecutivo dejará de ser 'el poder de los poderes'; no va a someter al Legislativo ni al Judicial. Vamos a ser respetuosos de la autonomía de poderes, pero tanto los ministros como los legisladores electos están conscientes de que no se pueden mantener los sueldos actuales y que debe haber una política de austeridad, que no es imponer nada", explicó en conferencia de prensa tras su encuentro con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).