"No he trabajado desde hace dos meses", clínica del ISSSTE sin servicio de laboratorio

"El otro laboratorio como no se les pagó, pues se fue", afirmó uno de los trabajadores del hospital. (Archivo)

Personal del Hospital Adolfo López Mateos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), aseguran que desde hace dos meses no cuentan con equipo básico para brindar servicios de laboratorio a los derechohabientes.

"No tengo nada, mira, está vacío, no he trabajado desde hace dos meses", dice uno de los empleados a Amira, una paciente de cáncer.

Un reportaje de Miriam Moreno presentado por Ciro Gómez Leyva en Imagen Televisión los funcionarios de esta clínica del ISSSTE aseguran que tomará alrededor de 20 días el retomar los servicios de laboratorio.

"El otro laboratorio como no se les pagó, pues se fue", dice uno de los trabajadores del hospital, quien afirmó que ya otra empresa surtiría de máquinas a la clínica.

Los pacientes reclaman que los estudios que les piden sus médicos están corriendo de sus bolsillos, pues tiene que realizarlos en clínicas privadas.

El pasado 7 de julio, familiares de pacientes con cáncer y enfermos protestaron a las afueras del Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE en avenida Universidad, en la Ciudad de México, para exigir medicamentos, insumos y atención médica, documentó La Silla Rota.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) "se ahorró" mil 690.9 millones de pesos en medicamentos en comparación con 2019, lo que generó que contara con 45 millones de fármacos menos y surtiera menos recetas a sus derechohabientes.

(djh)