"No he mentido", así encaró Julio Astillero a AMLO en la mañanera

El periodista Julio Hernández, Astillero, se presentó este miércoles en la conferencia mañanera para defender un reportaje sobre el manejo irregular del área natural protegida en la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, al tiempo que señaló que el ejercicio del ´Quién es quién en las mentiras´ es desproporcionado, sin fundamento y sin la autoridad periodística correspondiente.

"La semana pasada fui señalado de mentir en tres ocasiones en un ejercicio que me parece desproporcionado, sin fundamento y sin la autoridad periodística correspondiente. Vengo aquí para señalar que no he mentido y tengo toda la documentación y la argumentación", destacó el periodista.

En ejercicio de derecho de réplica, Julio Hernández tomó el micrófono ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para recalcar que la investigación publicada en el sitio de noticias del periodista, quien es director de La Jornada San Luis Potosí, consiste en denunciar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha hecho maniobras para entregar mil 805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito a fraccionamientos particulares en el llamado proyecto de las Cañadas.

La titular de la Semarnat, María Luisa Albores, rechazó que el gobierno federal esté coludido con empresas inmobiliarias, por lo que insistió en que busca hacer una Área Natural Protegida en esa zona de San Luis Potosí.

Recalcó que aún se mantiene en proceso de consulta el destino de las mil 800 hectáreas de las que habla el reportaje de Astillero.

En el texto de Hernández, se compara el caso San Miguelito con la acción de Vicente Fox en el cerro de San Pedro, donde en 2006 otorgó permisos mineros para explotar el área.

Astillero señaló que cuenta con diapositivas para mostrar sus pruebas en la pantalla de la mañanera, pero no recibió una respuesta por parte de Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia, para poder presentarlas en la conferencia.

"Como periodista no soy igual a todo lo que aquí señala, y que bueno que por el interés de la nación podrá frenarse este tipo de hechos, así exista una asamblea comunal que apruebe cesión de terrenos (en San Miguelito)", señaló.





LA RESPUESTA DE AMLO





Al respecto, el presidente López Obrador aseguró que no conocía el proyecto de las Cañadas y aseguró que su gobierno no piensa dar los permisos para dicho plan privado.

"No somos iguales, no coincidimos contigo, y no se puede comparar a nuestro gobierno con lo que hizo Vicente Fox de destruir el cerro de San Pedro con la minería, entonces el apostar a que todos son iguales, no funciona, no se ajusta a la realidad", dijo.





EXIGE UNA DISCULPA POR PARTE DE GARCÍA VILCHIS





Por otra parte, el periodista pidió a "Elizabeth García Vilchis (funcionaria que realiza el Quién es Quién en las mentiras) a que tal como lo hacemos los periodistas de verdad, cuando uno se equivoca, lo reconoce y ofrece disculpas. Ojalá después de todo esto haya congruencia en un auténtico ejercicio periodístico y haga lo que corresponde".

Señaló que si García Vilchis no responde a esta petición, él emprenderá un proceso legal ante instancias del gremio, nacionales e internacionales, "para que no se siga estigmatizando el ejercicio periodístico recto, honesto y crítico".





¿QUÉ MÁS SABEMOS SOBRE SAN MIGUELITO?





La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) presentó un estudio para establecer el Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de San Miguelito, ubicada en San Luis Potosí, en parte de los municipios de Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Villa de Arriaga y Villa de Reyes, lo que ha puesto en alerta a diversas familias acaudaladas de la entidad que ya habían puesto su atención sobre esta región.

Se trata de una superficie de 109 mil 638 hectáreas, es decir, el 1.79 por ciento de la superficie total de San Luis Potosí.

La Semarnat presentó un estudio en el que señala que la destrucción acelerada del medio natural desde la mitad del Siglo XIX a nivel global puso de manifiesto la necesidad de crear espacios donde preservar a todos los elementos que lo conforman, como es el caso de San Miguelito.

Se destaca a esta zona como un espacio de captura de carbono, mitigación de los efectos del cambio climático, zona de recarga e infiltración de agua, regulación climática, retención de suelo, prevención de inundaciones e investigación y educación ambiental.

La relevancia de esta región es no solo por su contribución a la conservación de la biodiversidad si no, además, por los servicios ambientales que proporciona al bienestar humano y las actividades productivas en la región, de tal manera que su conservación puede ser el eje rector del desarrollo sustentable de las poblaciones humanas que habitan en la zona circundante del área.

Los tipos de bosques localizados en el área son sustento de una gran diversidad de especies, altos números en especies bajo alguna categoría de protección y endémicas, respecto de la superficie que cubre, que aunado a la baja densidad de la población humana, son factores que propician que esta zona presente condiciones óptimas para el establecimiento de un área natural protegida, sumándole todos los servicios ecosistémicos que brindan.





LA DISPUTA POR EL ÁREA PROTEGIDA

Diversas familias acaudaladas de San Luis Potosí, los López Medina, los López Palau, los Torres Corzo, los De los Santos y los Valladares, que poseen empresas constructoras tienen puesta su atención sobre el área de San Miguelito, pues están a la espera de hacer negocios para crear bulevares, residencias y centros comerciales, como ya han hecho en otras zonas naturales, se detalla en la columna de Roberto Rock, publicada en febrero pasado en El Universal.

El problema para estos grupos de interés fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador escuchó reclamos para declarar zona protegida el espacio que querían depredar las constructoras, lo que llevó a la Secretaría del Medio Ambiente, que encabeza María Luisa Albores, a hacer el estudio respectivo.

Ahora las constructoras han formado una alianza que ha permeó en la batalla electoral pasada y la designación de candidatos para la elección de 2021 que definió gobernador y alcalde de la capital del estado.

Las constructoras prefirieron al exsenador Octavio Pedroza Gaytán sobre el alcalde capitalino, Xavier Nava, para que fuera candidato a la gubernatura de SLP por la alianza que lidera el PAN.

En la columna, se destaca que esta operación fue realizada por el dirigente estatal de Acción Nacional, Juan Francisco Aguilar, quien fue supervisado por su jefe político, el diputado federal Javier Azuara Zúñiga. Además, se señala la participación en este pacto al operador panista de Nuevo León, Alejandro Tamayo.

Los intereses económicos que impactaron en esta operación política llevaron a Xavier Nava hacia Morena, partido que le ofreció apoyar su reelección en la capital del estado. Otros aspirantes del PAN optaron por buscar otras opciones como Ricardo Gallardo, quien terminó ganando la gubernatura como abanderado del Partido Verde.

A su vez, Morena, en alianza con el actual gobierno priista de San Luis Potosí, al mando de Juan Manuel Carreras, decidió apoyar a Mónica Rangel por la gubernatura potosina.





(Luis Ramos)