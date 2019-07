No he leído la entrevista de Urzúa, mañana hablamos de politiquería: AMLO

"No he tenido tiempo (de leer la entrevista con Carlos Urzúa en Proceso), estamos levantando no sólo el sistema médico, estamos levantando el país, eso es lo que más nos preocupa y ocupa", dijo AMLO.

El presidente dijo que será hasta mañana lunes cuando hablarán de la política o la "politiquería" en referencia a dicha entrevista.

En #Uruapan, @lopezobrador_ dice que no ha tenido tiempo de leer la entrevista que pública Proceso con @CarlosM_Urzua porque le preocupa y ocupa más levantar al país. pic.twitter.com/mZ7eransk2 — Misael Zavala (@misaelzs) 14 de julio de 2019

Este fin de semana, la revista Proceso publicó la primera entrevista con el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, titulada "El conflicto de interés se llama Alfonso Romo".

En dicha entrevista, Urzúa puso nombre y apellido a las críticas que enlistó en su carta de renuncia pues asegura que Alfonso Romo fue quien nombró a los titulares del SAT y de la banca de desarrollo; asimismo, menciona un "diferendo" con el director de la CFE Manuel Bartlett.

Urzúa también menciona en la entrevista que "a pesar de las diferencias que hoy tengo con él (AMLO), estoy convencido que es por mucho, el mejor político vivo que existe en México".

