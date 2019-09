No hay razón para este bloqueo: Mario Delgado a la CNTE

Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, quien no pudo ingresar al recinto legislativo ante el bloqueo de la CNTE (Fotos especiales)

Los accesos a la Cámara de Diputados se mantienen cerrados por tercer día consecutivo, los que ya entraron no pueden salir y otros no pueden ingresar como es el caso del coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, quien asegura que revisarán los planteamientos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al tiempo que les reiteró que en la sesión de este jueves no se aprobarán las leyes secundarias en materia educativa.

"No hay razón para el bloqueo a la Cámara de Diputados, no vamos a legislar a espaldas del magisterio", apuntó.

"Delgado decía que todo cambiaría, mentira, mentira, la misma porquería", son algunos de los gritos que lanzan los maestros que mantienen cerrados los accesos en San Lázaro.

En declaraciones a los medios afuera de la Cámara baja, el morenista comentó que están valorando qué hacer pues ya no hay acceso.

"No nos dejan entrar, vamos a ver qué están planeando los compañeros, creo que estamos muy cerca de un acuerdo, vamos a ver por qué la desconfianza. Yo ya había anunciado que hoy no van las leyes secundarias de la reforma educativa, ni siquiera ha habido una reunión de la Comisión de Educación", indicó.

Mario Delgado agregó que por el momento no se ha suspendido la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados y que no contemplan una sede alterna para llevarla a cabo. Destacó que ahora tendrá conversaciones con otros coordinadores de bancada y con Laura Rojas, presidenta de San Lázaro, quien sí alcanzó a entrar.

Este jueves 12 se cumplen tres días de iniciado el bloqueo en la Cámara de Diputados por parte de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La petición se centra en ser incluidos en la discusión de leyes secundarias en materia educativa.

Según información de Reforma, la obstrucción se ubica sobre la calle Zapata; las entradas del Estacionamiento 3, Puerta 4, así como la 7 y la 8, proveedores del estacionamiento 4 y el helipuerto en San Lázaro, se mantienen libres.

Personal del recinto legislativo informó que se permitirá la entrada con credencial a través de todos los accesos vehiculares. Para la llegada de visitantes se habilitó la Puerta 2 de Frontispicio.

Del diálogo sostenido el día de ayer con las autoridades, la CNTE logró un acuerdo para garantizar la entrega automática de plazas a los egresados de las escuelas normales, así como la reposición de pagos y bonos atrasados.

Cabe destacar que el bloqueo registrado en las calles Congreso de la Unión y Sidar y Rovirosa por parte de Asesores Técnicos Pedagógicos (ATPs) derivó un enfrentamiento entre profesores y trabajadores de la Cámara.





AMLO PLANTEA PLAZAS AUTOMÁTICAS





El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que propuso que los egresados de las normales tengan plazas automáticas, como fue petición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En conferencia matutina, el mandatario mexicano respondió así ante una la pregunta de si considera conveniente que se otorguen plazas a normalistas sin una evaluación previa, como lo recomiendan organismos internacionales. También indicó que piensa abrir más escuelas normales en el país.





"Sí, yo lo promoví, es que vamos a hablar físico, vamos a usar el lenguaje tecnocrático, es que es un nuevo paradigma, ya se acabó la política privatizadora en materia de educación, hizo mucho daño eso, lo de los exámenes de admisión, usaron los exámenes de admisión para rechazar a jóvenes que querían estudiar y pasaban el examen, no es que no pasaran el examen, todavía nos deben una explicación", lanzó.

Asimismo, comentó: "porque durante todo el periodo neoliberal rechazaron a millones de jóvenes que querían ingresar y que con la mentira de que no pasaban el examen de admisión no les daban oportunidad de estudiar, esa era una regla de la anterior política educativa, la supuesta calidad de la enseñanza".





