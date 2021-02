"No hay, no hay, no hay", el mensaje de AMLO a quienes piden más presupuesto

El presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que a quienes piden mayores recursos del presupuesto, cuyo destino está por discutirse en la Cámara de Diputados, que: “no hay, no hay, no hay”, citando al actor y comediante Héctor Suárez.

En su conferencia matutina de este lunes, López Obrador aseguró que no entregará dinero a organizaciones, ni bolsas de moche ni a gobiernos municipales ni estatales.

El mandatario mexicano recalcó que ya tampoco se acepta el influyentismo, pues ahora ganan las licitaciones quienes ofrecen mejores precios y mejor calidad, es un cambio.

Agregó que “si hay quienes están pidiendo moches o extorsionando, van a ser castigados, van a ir a la cárcel, no está demás recordar que la corrupción es delito grave sin derecho a fianza”.

Remarcó que “es el funcionario y el que soborna, ya se acabó la corrupción, lo puedo decir, aunque no le guste a los adversarios conservadores, ya se acabó la corrupción, el bandidaje oficial”. Esto último lo dijo mientras ondeaba un pañuelo blanco.

El titular del Ejecutivo federal señaló que ahora todos somos guardianes del Presupuesto, que es dinero del pueblo, por lo que llamó a denunciar.

Las protestas de organizaciones de diversos sectores, así como de alcaldes, han retrasado hasta el próximo miércoles la discusión del Presupuesto 2020.

LOS AVANCES EN DOS BOCAS Y SANTA LUCÍA

POLÉMICA POR PENSIONES A INDÍGENAS

El presidente López Obrador criticó a los actores políticos que se manifestaron contra la decisión de dar apoyos antes a los adultos mayores indígenas, y se dijo despreocupado porque se le acuse de racista.

“Si dar atención preferente a indígenas es ser racista, que me apunten en la lista”, dijo López Obrador luego de informarse que a las personas mayores de grupos indígenas se les entregará pensión a los 65 años, a diferencia del resto, que la tendrá hasta los 68.

“Es vergonzoso que no se acepte el trato especial a los más pobres, a los indígenas y se piense que eso es racismo, es sorprendente (...), los indígenas viven en una situación de marginación, se envejecen porque sufren mucho”, refirió.

López Obrador aseguró que se harán las modificaciones constitucionales para que se establezca que por ley los adultos mayores indígenas tengan acceso a este derecho.

"No puede haber trato igual entre desiguales, yo quisiera que esos que cuestionan la decisión visitaran las comunidades indígenas y que ellos mismos se compararan", concluyó.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LOS COMBUSTIBLES?

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, informó que a través de la app Litro por Litro en los combustibles se atendieron 280 denuncias, en la semana del 7 al 13 de noviembre y se realizaron 256 visitas.

Dijo que en las visitas realizadas se inmovilizaron 61 bombas mangueras por no dar litros de a litro. La app registró 114 mil 746 descargas.

Asimismo, indicó que esta semana se tuvo operativos especiales, por lo que agradeció a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional por el apoyo.

Respecto a “Quién es quién en los precios de las gasolinas”, Sheffield Padilla, explicó que la semana referida, la gasolina Regular registró su precio más alto en La Paz Baja California, donde alcanzó los 21.83 pesos por litro; mientras que el más económico se registró en Centro, Tabasco, en 17.79 pesos por litro.

En el caso de la gasolina Premium, el precio más elevado se encontró en Zapopan, Jalisco, en 22.73 pesos, en contraste, el más barato en Boca del Río, Veracruz, en 18.82 pesos por litro.

Por su parte, el Diésel se vendió en un precio más alto en Bahía de Banderas, Nayarit, en 22.04 pesos por litro y el más bajo se ofertó en Tecámac, Estado de México, en 19.50 pesos por litro.

Las marcas con los precios más altos en promedio en el país son Chevron, Redco y Arco y los más económicos Gulf, Orsan y LaGas, subrayó.

El funcionario destacó que fue una semana (del 7 al 13 de noviembre) con mucha actividad en el tema de verificación, pero con muy buenos resultados.





