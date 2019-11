"No hay, no hay, no hay", el mensaje de AMLO a quienes piden más presupuesto

El presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que a quienes piden mayores recursos del presupuesto, cuyo destino está por discutirse en la Cámara de Diputados, que: "no hay, no hay, no hay", citando al actor y comediante Héctor Suárez.

En su conferencia matutina de este lunes, López Obrador aseguró que no entregará dinero a organizaciones, ni bolsas de moche ni a gobiernos municipales ni estatales.

El mandatario mexicano recalcó que ya tampoco se acepta el influyentismo, pues ahora ganan las licitaciones quienes ofrecen mejores precios y mejor calidad, es un cambio.

Agregó que "si hay quienes están pidiendo moches o extorsionando, van a ser castigados, van a ir a la cárcel, no está demás recordar que la corrupción es delito grave sin derecho a fianza".

Remarcó que "es el funcionario y el que soborna, ya se acabó la corrupción, lo puedo decir, aunque no le guste a los adversarios conservadores, ya se acabó la corrupción, el bandidaje oficial". Esto último lo dijo mientras ondeaba un pañuelo blanco.

"Como dice Héctor Suárez 'no hay, no hay'", @lopezobrador_ habla sobre el influyentismo en su gobierno pic.twitter.com/iGf7Qi0RAP — La Silla Rota (@lasillarota) November 18, 2019

El titular del Ejecutivo federal señaló que ahora todos somos guardianes del Presupuesto, que es dinero del pueblo, por lo que llamó a denunciar.

Las protestas de organizaciones de diversos sectores, así como de alcaldes, han retrasado hasta el próximo miércoles la discusión del Presupuesto 2020.





lrc