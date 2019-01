No hay ninguna denuncia de la Policía Federal sobre corrupción en el NAICM: AMLO

REDACCIÓN 08/01/2019 10:36 a.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana en conferencia de prensa que la Policía Federal no presentó ninguna denuncia sobre el presunto desvío de recursos en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

Les adelanto que no presentó la Policía Federal Preventiva (sic) ninguna denuncia; o sea, lo queremos manejar con mucho cuidado el caso porque no tiene fundamento, pero no queremos exhibir a nadie porque, incluso, no vemos que haya mala fe en el periódico, pensamos que fueron sorprendidos", declaró López Obrador.

Este lunes, el diario El Universal publicó que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) habría desviado más de 17 mil millones de pesos en la construcción del NAICM.

Dicha investigación involucraría a funcionarios como son Raúl González Apaolaza, ex director general de obra del NAICM; Carlos Noriega, ex director general de administración de GACM; y a Manuel Ángel Núñez Soto, ex director general del GACM.

El día de ayer, LA SILLA ROTA publicó que el 3 de diciembre, Obrador recibió personalmente los documentos de la presunta corrupción por parte de Luis Moya.

Al ser cuestionado sobre lo que se necesita para que el Gobierno de México investigue el caso, el presidente contestó que no hay pruebas que sustenten el caso.

En este caso fue algo que no corresponde a la realidad, o sea, si no, se los diría. Lo que pasa es que no me quiero meter al fondo porque es cuando alguien se equivoca o se comete un error", dijo.

"Acá fue que se manejó una información, eso suele pasar, que llega información a las mesas de redacción por distintas causas, yo estoy seguro que el director de El Universal no sabe de esto, y lo que vamos a hacer y eso fue lo que instruí, es que se le informe."

Es labor de la Procuraduría General de la República desestimar o no la información, agregó, "pero, de entrada, no es cierto que la PFP haya presentado una denuncia por la construcción del aeropuerto".

